Павел Буре: «КХЛ растет, развивается, становится все лучше. Это вторая лига мира, хотя была создана не так давно»

Теги НХЛ Павел Буре КХЛ ТАСС Хоккей

Павел Буре положительно высказался об уровне КХЛ.

– Как вам уровень Континентальной хоккейной лиги?

– Лига растет, развивается, строятся новые дворцы. Становится все лучше.

Не могу сказать, что я фанат и слежу за всеми играми, но в курсе происходящего. В любом случае это вторая лига мира, хотя КХЛ была создана не так давно.

– Как вам кажется, молодым ребятам надо сразу стремиться в НХЛ или лучше закрепиться в КХЛ?

– Это все индивидуально.

Хотя понятно, что НХЛ – это лучшая лига мира, там собраны лучшие игроки, а любому спортсмену интересно соревноваться с лучшими, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
МТБ
Она давно не растёт и не развивается. Создана она была 15 лет назад, что уже достаточно давно. Про вторую лигу мира - а кто и как сравнивал?
Глобально есть НХЛ и все остальные и ещё большой вопрос, превосходит-ли КХЛ Чехов, Финов или Шведов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий