Павел Буре: «КХЛ растет, развивается, становится все лучше. Это вторая лига мира, хотя была создана не так давно»

Павел Буре положительно высказался об уровне КХЛ.

– Как вам уровень Континентальной хоккейной лиги?

– Лига растет, развивается, строятся новые дворцы. Становится все лучше.

Не могу сказать, что я фанат и слежу за всеми играми, но в курсе происходящего. В любом случае это вторая лига мира, хотя КХЛ была создана не так давно.

– Как вам кажется, молодым ребятам надо сразу стремиться в или лучше закрепиться в ?

– Это все индивидуально.

Хотя понятно, что НХЛ – это лучшая лига мира, там собраны лучшие игроки, а любому спортсмену интересно соревноваться с лучшими, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.