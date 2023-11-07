Буре о встрече чемпионов КХЛ и НХЛ: «Если одна игра – победить может кто угодно. Если серия – шансов мало»

Павел Буре дал ответ о возможном победителе матча между чемпионами КХЛ и НХЛ.

– Вам как болельщику как кажется, есть ли смысл в проведении матча наподобие Суперкубка? Между лучшими командами и ?

– Было бы интересно.

– Может ли победитель Кубка Гагарина соперничать с обладателем Кубка Стэнли?

– Зависит от формата. Если одна игра, то кто угодно может победить. Если же серия, то шансов мало.

В одной игре мы чехам проиграли в финале на Олимпиаде как раз, а если брать серию, то выиграли мы, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.