Буре о встрече чемпионов КХЛ и НХЛ: «Если одна игра – победить может кто угодно. Если серия – шансов мало»

Теги НХЛ Павел Буре КХЛ ТАСС Хоккей

Павел Буре дал ответ о возможном победителе матча между чемпионами КХЛ и НХЛ.

– Вам как болельщику как кажется, есть ли смысл в проведении матча наподобие Суперкубка? Между лучшими командами НХЛ и КХЛ?

– Было бы интересно.

– Может ли победитель Кубка Гагарина соперничать с обладателем Кубка Стэнли?

– Зависит от формата. Если одна игра, то кто угодно может победить. Если же серия, то шансов мало.

В одной игре мы чехам проиграли в финале на Олимпиаде как раз, а если брать серию, то выиграли мы, – сказал специальный представитель ФХР по международным делам, член совета ИИХФ Павел Буре.

1 комментарий

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Jeff Lebowski
Это смотря во что играть.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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