Артем Лукоянов: «Не просматривается у СКА никакой системы – просто бегут. «Ак Барс» выглядел плохо – самая безэмоциональная, беззубая игра»
Артем Лукоянов высказался о системе игры СКА.
«Ак Барс» проиграл со счетом 2:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это третье поражения подряд для клуба из Татарстана.
«Наверное, это была наша самая безэмоциональная, беззубая игра. Мы не имеем права так играть. Да, кто-то устает, но мы не должны так играть.
У соперника не просматривается никакой системы. Они просто бегут, а мы очень плохо выглядели.
Соперник забил больше шайб, заслуженно победил.
Лишь мы сами можем вернуть себе эмоции, голы, победы. Сила проявится в том, как мы сможем переломить эту ситуацию.
Начнем от простого, наладим командную игру, уберем ошибки. Будем вылезать из этой ямы.
Есть тренеры, которые будут что-то менять, подсказывать», – сказал нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов.
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