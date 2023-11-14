Артем Лукоянов: «Не просматривается у СКА никакой системы – просто бегут. «Ак Барс» выглядел плохо – самая безэмоциональная, беззубая игра»

Теги Ак Барс СКА КХЛ Артем Лукоянов Хоккей

Артем Лукоянов высказался о системе игры СКА.

«Ак Барс» проиграл со счетом 2:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Это третье поражения подряд для клуба из Татарстана.

«Наверное, это была наша самая безэмоциональная, беззубая игра. Мы не имеем права так играть. Да, кто-то устает, но мы не должны так играть.

У соперника не просматривается никакой системы. Они просто бегут, а мы очень плохо выглядели.

Соперник забил больше шайб, заслуженно победил.

Лишь мы сами можем вернуть себе эмоции, голы, победы. Сила проявится в том, как мы сможем переломить эту ситуацию.

Начнем от простого, наладим командную игру, уберем ошибки. Будем вылезать из этой ямы.

Есть тренеры, которые будут что-то менять, подсказывать», – сказал нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов.

5 комментариев

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maxhonda
Посмел усомниться в СИСТЕМЕ! Смотрите, Йозе Борисыч, опять провокации!
+7
0
+7
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MatrosKIn
Ну, Артём, в СКА тебя не возьмут точно теперь
+6
0
+6
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Персональные данные Номер 67327384
В натуре, бегут как мукунка
+3
0
+3
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