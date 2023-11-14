Билялетдинов об отсутствии контакта с игроками «Ак Барса»: «Не выдумывайте. Проблемы есть, но это не связано с такими вещами»

Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении от СКА.

«Ак Барс» уступил со счетом 2:4 в матче Фонбет чемпионата .

– К сожалению, сыграли неудачно. Мы готовились к матчу, понимали, какой серьезной будет эта игра.

Накануне была хорошая тренировка, и утром с хорошим настроем покатались. Было видно, что мы сфокусированы на игре.

Но не все получилось, не все смогли сыграть так, как надо играть. Будем работать, ситуация сложная, но ничего не остается, кроме как работать.

– У «Ак Барса» череда поражений. Это какой-то спад?

– Многие об этом спрашивают, конечно, есть проблемы.

Это всегда возникает, когда команда неуспешно выступает. Мы стараемся поправить ситуацию и работать над этим.

– Кажется, что команда тяжело выглядит физически. Насколько это плановая проблема?

– У меня в планах такого не было.

– Вы согласны, что есть такая проблема?

– Есть проблемы, которые мы решаем. И в этом плане тоже.

– Вы говорите, что перед каждым матчем обсуждаете игру, хоккеисты слышат, но не все выполняют. Есть ли впечатление, что нет контакта с командой?

– Такого нет, не выдумывайте такого. Я сказал, что проблемы есть.

Но это не связано с такими вещами, поэтому не надо выдумывать, – сказал главный тренер « »