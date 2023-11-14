Билялетдинов об отсутствии контакта с игроками «Ак Барса»: «Не выдумывайте. Проблемы есть, но это не связано с такими вещами»

Теги Ак Барс СКА Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

Зинэтула Билялетдинов высказался о поражении от СКА.

«Ак Барс» уступил со счетом 2:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– К сожалению, сыграли неудачно. Мы готовились к матчу, понимали, какой серьезной будет эта игра.

Накануне была хорошая тренировка, и утром с хорошим настроем покатались. Было видно, что мы сфокусированы на игре.

Но не все получилось, не все смогли сыграть так, как надо играть. Будем работать, ситуация сложная, но ничего не остается, кроме как работать.

– У «Ак Барса» череда поражений. Это какой-то спад?

– Многие об этом спрашивают, конечно, есть проблемы.

Это всегда возникает, когда команда неуспешно выступает. Мы стараемся поправить ситуацию и работать над этим.

– Кажется, что команда тяжело выглядит физически. Насколько это плановая проблема?

– У меня в планах такого не было.

– Вы согласны, что есть такая проблема?

– Есть проблемы, которые мы решаем. И в этом плане тоже.

– Вы говорите, что перед каждым матчем обсуждаете игру, хоккеисты слышат, но не все выполняют. Есть ли впечатление, что нет контакта с командой?

– Такого нет, не выдумывайте такого. Я сказал, что проблемы есть.

Но это не связано с такими вещами, поэтому не надо выдумывать, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов

12 комментариев

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pizzatcarizza
Ответ Эд..19
Хех )))) Завтра Шевченко напишет, что игроки сливают Билла ) PS. Практически у всех команд уже были такие неудачные серии, ну и Ак Барс не стал исключением. ИМХО всему виной бредовый календарь - по 14 матчей за месяц с перелётами через день ! Тут даже дюже здоровый будет хандрить. Главное, чтобы к февралю всё разрешилось.
Шевченко уволит Билла в следующем эфире)
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Эд..19
Хех )))) Завтра Шевченко напишет, что игроки сливают Билла )
PS. Практически у всех команд уже были такие неудачные серии, ну и Ак Барс не стал исключением. ИМХО всему виной бредовый календарь - по 14 матчей за месяц с перелётами через день ! Тут даже дюже здоровый будет хандрить. Главное, чтобы к февралю всё разрешилось.
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rtr_return
Ответ Эд..19
Хех )))) Завтра Шевченко напишет, что игроки сливают Билла ) PS. Практически у всех команд уже были такие неудачные серии, ну и Ак Барс не стал исключением. ИМХО всему виной бредовый календарь - по 14 матчей за месяц с перелётами через день ! Тут даже дюже здоровый будет хандрить. Главное, чтобы к февралю всё разрешилось.
Ну в марте когда календарь будет без игр, все наконец разрешится
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RVC
Ответ rtr_return
Если продолжат серию в таком духе, уволит уже не Шевченко
при Билялетдинове всегда октябрь-ноябрь проблемный. А с декабря команда начинает набирать обороты. Если и в декабре все будет плохо, уже другое дело...
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pizzatcarizza
Так это было вопрос,а не выдумка)
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Огюст
Да всё бывает - любая мелочь на игру влияет - игроки живые люди ,но ясно ,что ни у кого "сливать "Билла и в мыслях нет ,а если по сегодняшнему матчу ,то игроки Ска были просто шустрее и агрессивней в атаке и защите и надёжно сыграл вратарь !
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rtr_return
Ответ pizzatcarizza
Так это было вопрос,а не выдумка)
Судя по тому как взъелся видимо попали в точку
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pizzatcarizza
Ответ rtr_return
Судя по тому как взъелся видимо попали в точку
сделаем скидку на возраст
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Эд..19
Ответ rtr_return
Судя по тому как взъелся видимо попали в точку
Ничего он не взъелся ))) Видео прессухи доступно. Ответил спокойно, поставил журналюшку на место - тот даже едва не извинился за сказанную глупость ))
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rtr_return
Ответ pizzatcarizza
Шевченко уволит Билла в следующем эфире)
Если продолжат серию в таком духе, уволит уже не Шевченко
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pizzatcarizza
Ответ rtr_return
Если продолжат серию в таком духе, уволит уже не Шевченко
Не думаю,что это необходимо. Следующий матч дома с Динамо, если заберут эту игру, то будут в тройке. Игра конечно невзрачная, но спады в этом сезоне были у многих команд.
Совсем недавно Кравца увольняли, а он серию из 7 побед подряд выдал и первые по потерянным на Востоке
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