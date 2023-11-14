Капитан «Авангарда» Шарипзянов набрал 18 очков в 29 играх сезона. В прошлом чемпионате было 19 баллов в 66 матчах

Дамир Шарипзянов сделал ассистентский дубль в матче против «Северстали».

Капитан «Авангарда» сделал две результативные передачи в игре Фонбет чемпионата , в которой « » победил со счетом 5:4 в овертайме.

Защитник также заблокировал четыре броска и провел на льду 25 минут и 28 секунд.

В нынешнем сезоне набрал 18 (5+13) очков в 29 матчах чемпионата.

В прошлом чемпионате хоккеист отметился 19 (7+12) баллами в 66 играх регулярки.

Рекорд результативности Шарипзянова – 26 баллов в сезоне-2019/20, когда игрок выступил в «Нефтехимике».