Капитан «Авангарда» Шарипзянов набрал 18 очков в 29 играх сезона. В прошлом чемпионате было 19 баллов в 66 матчах
Дамир Шарипзянов сделал ассистентский дубль в матче против «Северстали».
Капитан «Авангарда» сделал две результативные передачи в игре Фонбет чемпионата КХЛ, в которой «Авангард» победил со счетом 5:4 в овертайме.
Защитник также заблокировал четыре броска и провел на льду 25 минут и 28 секунд.
В нынешнем сезоне Дамир Шарипзянов набрал 18 (5+13) очков в 29 матчах чемпионата.
В прошлом чемпионате хоккеист отметился 19 (7+12) баллами в 66 играх регулярки.
Рекорд результативности Шарипзянова – 26 баллов в сезоне-2019/20, когда игрок выступил в «Нефтехимике».
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