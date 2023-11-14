Капитан «Авангарда» Шарипзянов набрал 18 очков в 29 играх сезона. В прошлом чемпионате было 19 баллов в 66 матчах

Теги Авангард КХЛ Дамир Шарипзянов Хоккей

Дамир Шарипзянов сделал ассистентский дубль в матче против «Северстали».

Капитан «Авангарда» сделал две результативные передачи в игре Фонбет чемпионата КХЛ, в которой «Авангард» победил со счетом 5:4 в овертайме.

Защитник также заблокировал четыре броска и провел на льду 25 минут и 28 секунд.

В нынешнем сезоне Дамир Шарипзянов набрал 18 (5+13) очков в 29 матчах чемпионата.

В прошлом чемпионате хоккеист отметился 19 (7+12) баллами в 66 играх регулярки.

Рекорд результативности Шарипзянова – 26 баллов в сезоне-2019/20, когда игрок выступил в «Нефтехимике».

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Вот такой Капитан , как Шарипзянов и должен быть в каждой команде , который грудью прикроет свои ворота и отлично участвует в голевых атаках- молодчик Дамир !
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Логвинов
Ну с таким контрактом-то, разумеется, знает за что играет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий