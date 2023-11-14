Гендиректор «Лады»: «К сожалению, мы уже на многие матчи выходим с менталитетом фаворита. Да, мы лидеры, но на нас теперь и настраиваются как на лидера»

Теги Лада Александр Чеботарев КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Генеральный директор «Лады» высказался о менталитете хоккеистов команды.

«Способна ли «Лада» уже выходить на лед с менталитетом фаворита хотя бы в некоторых матчах? Как показывают многие игры, такое уже есть. Наверное, к сожалению. Тренерский штаб ответственно настраивает команду на игру с любым соперником.

Да, мы лидеры, но на нас теперь и настраиваются как на лидера. Могу судить по тому, как тяжело складываются матчи с равными нам по составу и бюджету соперниками. Вот, например, проиграли «Северстали». Наверное, недонастрой был внутри каждого игрока. Где-то была лишняя уверенность, ведь шли на первом месте.

На серьезных соперников настраивать игроков не нужно. Каждый сам оценивает и взвешивает это, самонастрой очень важен. Наша психология еще не идеальна, не совершенна. Есть игроки, которые пропустили в первом периоде, но во втором выходят и начинают играть в свой хоккей, это мастерюги, которых в лиге все признают. Самое главное, чтобы уверенность не переросла в самоуверенность, это хуже всего. Это один из участков работы тренерского штаба», – сказал Александр Чеботарев.

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2 комментария

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IVAN-67
Так и вы настраивайтесь. Если в команде порядок и есть хороший тренер , то как не настраивайся. Удачи Ладе в очередных играх и без травм . ( Травмированным скорейшего выздоравления и выхода на лёд )
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Tornado V
Лада просто ворвалась в Кхл! 👏 браво
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