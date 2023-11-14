Гендиректор «Лады» о сравнении с первым сезоном «Вегаса»: «Никто не ожидал, а показываем результат – тут да, похожи. Во всем остальном, пожалуй, вряд ли»
Генеральный директор «Лады» оценил сравнение команды с «Вегасом».
– Считаете ли уместными сравнения «Лады» с «Вегасом» сезона-2017/2018?
– Хотел об этом поговорить. Сходство можно найти в том плане, что это две новые команды, которые добиваются определенных успехов.
Но механизмы вхождения были разными. Наверное, только в этом мы и схожи.
Нас также сравнивали с «Адмиралом» прошлого сезона. Здесь можно найти как схожести, так и различия. У «Лады» своя дорога и свои традиции.
Схожесть в том, что никто не ожидал, а мы показываем результат – тут да, мы с «Вегасом» похожи. Во всем остальном, пожалуй, вряд ли, – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.
Сезон-2017/18 – первый для «Вегаса» в НХЛ, собравшего свой состав через состав через драфт расширения. В дебютном сезоне команда дошла до финала Кубка Стэнли, проиграв «Вашингтону».
«Лада», которая вернулась в КХЛ из ВХЛ, на данный момент находится на первом месте в таблице Восточной конференции.
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