Гендиректор «Лады» о сравнении с первым сезоном «Вегаса»: «Никто не ожидал, а показываем результат – тут да, похожи. Во всем остальном, пожалуй, вряд ли»

Генеральный директор «Лады» оценил сравнение команды с «Вегасом».

– Считаете ли уместными сравнения «Лады» с « » сезона-2017/2018?

– Хотел об этом поговорить. Сходство можно найти в том плане, что это две новые команды, которые добиваются определенных успехов.

Но механизмы вхождения были разными. Наверное, только в этом мы и схожи.

Нас также сравнивали с «Адмиралом» прошлого сезона. Здесь можно найти как схожести, так и различия. У «Лады» своя дорога и свои традиции.

Схожесть в том, что никто не ожидал, а мы показываем результат – тут да, мы с «Вегасом» похожи. Во всем остальном, пожалуй, вряд ли, – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

Сезон-2017/18 – первый для «Вегаса» в , собравшего свой состав через состав через драфт расширения. В дебютном сезоне команда дошла до финала Кубка Стэнли, проиграв «Вашингтону».

« », которая вернулась в из ВХЛ, на данный момент находится на первом месте в таблице Восточной конференции.