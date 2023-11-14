Гендиректор «Лады» о сравнении с первым сезоном «Вегаса»: «Никто не ожидал, а показываем результат – тут да, похожи. Во всем остальном, пожалуй, вряд ли»

Теги Лада НХЛ Александр Чеботарев КХЛ Вегас Чемпионат.com Хоккей

Генеральный директор «Лады» оценил сравнение команды с «Вегасом».

– Считаете ли уместными сравнения «Лады» с «Вегасом» сезона-2017/2018?

– Хотел об этом поговорить. Сходство можно найти в том плане, что это две новые команды, которые добиваются определенных успехов.

Но механизмы вхождения были разными. Наверное, только в этом мы и схожи.

Нас также сравнивали с «Адмиралом» прошлого сезона. Здесь можно найти как схожести, так и различия. У «Лады» своя дорога и свои традиции.

Схожесть в том, что никто не ожидал, а мы показываем результат – тут да, мы с «Вегасом» похожи. Во всем остальном, пожалуй, вряд ли, – сказал генеральный директор «Лады» Александр Чеботарев.

Сезон-2017/18 – первый для «Вегаса» в НХЛ, собравшего свой состав через состав через драфт расширения. В дебютном сезоне команда дошла до финала Кубка Стэнли, проиграв «Вашингтону».

«Лада», которая вернулась в КХЛ из ВХЛ, на данный момент находится на первом месте в таблице Восточной конференции.

1 комментарий

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Machine Head
Очень похожа Лада на Вегас и даже лучше . Особенно по игре . Не иначе Роман Борисович передал Рафику Якубову конспекты Вегаса вместе с игроками .
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