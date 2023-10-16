Гендиректор «Лады» о переговорах с Мыскиной: «Идет обсуждение условий контракта. На заключение соглашения еще потребуется какое-то время»

Гендиректор «Лады» рассказал о переговорах о контракте с Анастасией Мыскиной.

Ранее Александр Чеботарев сообщил, что бывшая теннисистка станет президентом хоккейного клуба « ».

«Пока идет обсуждение условий контракта, нормальная стадия переговоров. Есть пожелания со стороны клуба, предложения поступают и от Анастасии Андреевны [ ]. Все-таки должность не рядовая, надо многое обсудить.

Раз переговоры дошли до этой стадии, это значит, что Анастасия Андреевна заинтересована в работе. Думаю, на окончательное заключение соглашения еще потребуется какое-то время, но назвать точные сроки пока не могу», – сказал гендиректор тольяттинской «Лады» Александр Чеботарев.