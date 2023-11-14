Фантилли о «Коламбусе»: «Не хочу привыкать к поражениям, ненавижу проигрывать. У нас молодая команда, но это не имеет значения»

Адам Фантилли заявил, что не хочет привыкать к поражениям в «Коламбусе».

«Блю Джекетс» проиграли 9 из 10 последних матчей и занимают текущее последнее место в Восточной конференции.

3-й номер драфта НХЛ-2023 набрал 9 (4+5) очков в 15 матчах в дебютном сезоне в НХЛ при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 15:23.

«У нас молодая команда, но это не имеет значения. Я ненавижу проигрывать. Не хочу привыкать к поражениям. Я недоволен нашей неудачной серией.

Хочу иметь возможность это исправить. Я хочу внести свой вклад в исправление ситуации. У нас молодая команда, но очень одаренная. Я уверен, что мы можем играть намного лучше, чем сейчас», – сказал 19-летний канадец.