Фантилли о «Коламбусе»: «Не хочу привыкать к поражениям, ненавижу проигрывать. У нас молодая команда, но это не имеет значения»

Теги Коламбус НХЛ Адам Фантилли Хоккей

Адам Фантилли заявил, что не хочет привыкать к поражениям в «Коламбусе».

«Блю Джекетс» проиграли 9 из 10 последних матчей и занимают текущее последнее место в Восточной конференции. 

3-й номер драфта НХЛ-2023 набрал 9 (4+5) очков в 15 матчах в дебютном сезоне в НХЛ при полезности «минус 3» и среднем времени на льду 15:23. 

«У нас молодая команда, но это не имеет значения. Я ненавижу проигрывать. Не хочу привыкать к поражениям. Я недоволен нашей неудачной серией. 

Хочу иметь возможность это исправить. Я хочу внести свой вклад в исправление ситуации. У нас молодая команда, но очень одаренная. Я уверен, что мы можем играть намного лучше, чем сейчас», – сказал 19-летний канадец. 

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1 комментарий

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copti_san
Сразу обозначает, что в Коламбусе надолго задерживаться не хочет?)
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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