Рословик пропустит 4-6 недель из-за перелома голеностопа. Форвард «Коламбуса» набрал 8 очков в 14 матчах сезона НХЛ

«Коламбус» поместил Джека Рословика в список травмированных.

Нападающий получил повреждение в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:4 Б).

«Блю Джекетс» сообщили, что у хоккеиста перелом голеностопа, из-за чего он пропустит 4-6 недель.

набрал 8 (2+6) очков в 14 матчах нынешнего сезона НХЛ.

Кроме того, « » вызвал защитника из АХЛ. Хоккеист записал на свой счет 3 (1+2) балла в 10 играх текущего чемпионата .