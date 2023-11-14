Рословик пропустит 4-6 недель из-за перелома голеностопа. Форвард «Коламбуса» набрал 8 очков в 14 матчах сезона НХЛ
«Коламбус» поместил Джека Рословика в список травмированных.
Нападающий получил повреждение в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (3:4 Б).
«Блю Джекетс» сообщили, что у хоккеиста перелом голеностопа, из-за чего он пропустит 4-6 недель.
Джек Рословик набрал 8 (2+6) очков в 14 матчах нынешнего сезона НХЛ.
Кроме того, «Коламбус» вызвал защитника Давида Иржичека из АХЛ. Хоккеист записал на свой счет 3 (1+2) балла в 10 играх текущего чемпионата НХЛ.
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