Лемтюгов о Шипачеве в НХЛ: «Будто бы не хватило терпения. В зарубежной хоккейной политике тебя испытывают: готов ли ты терпеть, посидеть внизу, чтобы играть в лучшей лиге мира?»

Николай Лемтюгов считает, что Вадиму Шипачеву не хватило терпения в НХЛ.

Нападающий провел три игры за « » в НХЛ, после чего вернулся в .

– Вы уехали в Сент-Луис в 21 год, но выступали только на уровне АХЛ. Как считаете, почему не удалось дойти до ?

– Мне не хватило терпения, как и в некоторых моментах моей карьеры в России и в Америке.

Неоднократно говорил, что проанализировал свою карьеру, знаю, где поступал правильно, а где – нет, где надо было потерпеть, а где, наоборот, делать более уверенные шаги.

Зачастую из-за нашего менталитета нам не хватает терпения, случаев таких достаточно.

Не в обиду будет сказано, вот поехал… Не знаю, может, внутренняя кухня, но со стороны смотрелось так, будто не хватает человеку терпения. Хороший контракт дали.

В зарубежной хоккейной политике есть такой момент, когда они тебя испытывают: готов ли ты терпеть, посидеть где-то там внизу ради того, чтобы играть в лучшей лиге мира?

Я называю НХЛ так, потому что там играют все нации и лучшие хоккеисты. Во многом российским ребятам этого не хватает, – сказал главный тренер МХК «Атлант» .