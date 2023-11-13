Лемтюгов о Шипачеве в НХЛ: «Будто бы не хватило терпения. В зарубежной хоккейной политике тебя испытывают: готов ли ты терпеть, посидеть внизу, чтобы играть в лучшей лиге мира?»
Николай Лемтюгов считает, что Вадиму Шипачеву не хватило терпения в НХЛ.
Нападающий провел три игры за «Вегас» в НХЛ, после чего вернулся в КХЛ.
– Вы уехали в Сент-Луис в 21 год, но выступали только на уровне АХЛ. Как считаете, почему не удалось дойти до НХЛ?
– Мне не хватило терпения, как и в некоторых моментах моей карьеры в России и в Америке.
Неоднократно говорил, что проанализировал свою карьеру, знаю, где поступал правильно, а где – нет, где надо было потерпеть, а где, наоборот, делать более уверенные шаги.
Зачастую из-за нашего менталитета нам не хватает терпения, случаев таких достаточно.
Не в обиду будет сказано, вот Вадим Шипачев поехал… Не знаю, может, внутренняя кухня, но со стороны смотрелось так, будто не хватает человеку терпения. Хороший контракт дали.
В зарубежной хоккейной политике есть такой момент, когда они тебя испытывают: готов ли ты терпеть, посидеть где-то там внизу ради того, чтобы играть в лучшей лиге мира?
Я называю НХЛ так, потому что там играют все нации и лучшие хоккеисты. Во многом российским ребятам этого не хватает, – сказал главный тренер МХК «Атлант» Николай Лемтюгов.
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