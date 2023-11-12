Где смотреть Питтсбург – Вегас, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 20 ноября
В понедельник, 20 ноября, сыграют Питтсбург и Вегас в рамках регулярного сезона НХЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «PPG Paints Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Питтсбург – Вегас
- Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.
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