Форвард «Сиэтла» Райт вряд ли сыграет на МЧМ-2024. Он провел две игры в этом сезоне НХЛ

Теги НХЛ молодежная сборная Канады молодежный чемпионат мира Сиэтл Шейн Райт Хоккей

Шейн Райт, вероятно, не сыграет на МЧМ-2024.

19-летний нападающий «Сиэтла» вряд ли примет участие на молодежном чемпионате мира-2024 в составе сборной Канады.

Генеральный менеджер клуба Рон Фрэнсис сообщил, что объяснил свою позицию Федерации хоккея Канады.

Шейн Райт провел два матча в нынешнем сезоне НХЛ, не отметившись результативными действиями.

На прошлом молодежном чемпионате мира Райт выиграл золотые медали турнира с канадской командой.

1 комментарий

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Алексей Синяков
Болельщики Сиэттла (такие существуют?) поведайте, что с ним не так-то
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