Форвард «Сиэтла» Райт вряд ли сыграет на МЧМ-2024. Он провел две игры в этом сезоне НХЛ
Шейн Райт, вероятно, не сыграет на МЧМ-2024.
19-летний нападающий «Сиэтла» вряд ли примет участие на молодежном чемпионате мира-2024 в составе сборной Канады.
Генеральный менеджер клуба Рон Фрэнсис сообщил, что объяснил свою позицию Федерации хоккея Канады.
Шейн Райт провел два матча в нынешнем сезоне НХЛ, не отметившись результативными действиями.
На прошлом молодежном чемпионате мира Райт выиграл золотые медали турнира с канадской командой.
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