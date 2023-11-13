Форвард «Сиэтла» Райт вряд ли сыграет на МЧМ-2024. Он провел две игры в этом сезоне НХЛ

Шейн Райт, вероятно, не сыграет на МЧМ-2024.

19-летний нападающий « » вряд ли примет участие на молодежном чемпионате мира-2024 в составе сборной Канады.

Генеральный менеджер клуба Рон Фрэнсис сообщил, что объяснил свою позицию Федерации хоккея Канады.

провел два матча в нынешнем сезоне , не отметившись результативными действиями.

На прошлом молодежном чемпионате мира Райт выиграл золотые медали турнира с канадской командой.