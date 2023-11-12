Где смотреть Ак Барс – СКА, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 14 ноября
Во вторник, 14 ноября, сыграют Ак Барс и СКА в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Татнефть-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ак Барс – СКА
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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