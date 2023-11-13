Шевченко об «Авангарде»: «Курьянов стал бы главным тренером в случае поражения от СКА. Вей приехал бы вместо Спунера. Теперь об этом смешно разговаривать»

Теги Авангард Антон Курьянов КХЛ Михаил Кравец Линден Вей Райан Спунер Алексей Шевченко Хоккей

Алексей Шевченко сообщил, что Линден Вей мог перейти в «Авангард».

«Если бы «Авангард» проиграл в матче со СКА, главным тренером стал бы Антон Курьянов. Вместо Спунера приехал бы – плохой выбор – Вей.

Теперь об этом смешно разговаривать, потому что шесть побед подряд», – сказал журналист Алексей Шевченко.

2 ноября «Авангард» обыграл СКА (5:3) на выезде. После того матча команда выиграла следующие четыре игры – и теперь их победная серия составляет шесть матчей.

Райан Спунер, центр первого звена команды, набрал 36 (12+24) очков и находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров КХЛ.

7 комментариев

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Марат Адилов
если бы у бабушки был бы этот самый, она была бы дедушкой
+3
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+3
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dosatuy
Ну что за чушь? Сколько можно Кравеца гнобить? Человек второй год команду из д... вытаскивает. Где гарантия, что Курьянов офигительный тренер?
+4
-1
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Александр Филиппов
Ответ Марат Адилов
если бы у бабушки был бы этот самый, она была бы дедушкой
какой самый? 🤔
+2
0
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Юрец55
Бред какой-то
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Ilya63
Удобно - можно чо угодно сочинять, всё равно никто не проверит, а клики тикают, канал раскручивается.
+1
0
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Саша Константинов
Ответ dosatuy
Ну что за чушь? Сколько можно Кравеца гнобить? Человек второй год команду из д... вытаскивает. Где гарантия, что Курьянов офигительный тренер?
Так Алексей об этом же говорил в одной из своих авторских передач.Тут тогда вопрос был бы к менеджменту
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Саша Константинов
Ответ dosatuy
Ну что за чушь? Сколько можно Кравеца гнобить? Человек второй год команду из д... вытаскивает. Где гарантия, что Курьянов офигительный тренер?
https://www.youtube.com/watch?v=qkpgBR0UxiM с1:22
0
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