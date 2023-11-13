Шевченко об «Авангарде»: «Курьянов стал бы главным тренером в случае поражения от СКА. Вей приехал бы вместо Спунера. Теперь об этом смешно разговаривать»
Алексей Шевченко сообщил, что Линден Вей мог перейти в «Авангард».
«Если бы «Авангард» проиграл в матче со СКА, главным тренером стал бы Антон Курьянов. Вместо Спунера приехал бы – плохой выбор – Вей.
Теперь об этом смешно разговаривать, потому что шесть побед подряд», – сказал журналист Алексей Шевченко.
2 ноября «Авангард» обыграл СКА (5:3) на выезде. После того матча команда выиграла следующие четыре игры – и теперь их победная серия составляет шесть матчей.
Райан Спунер, центр первого звена команды, набрал 36 (12+24) очков и находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров КХЛ.
7 комментариев