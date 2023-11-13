«Колорадо» подписал Кивиранту до конца сезона. У форварда 2+4 в 10 играх за фарм «Эвеланш» в АХЛ

Теги Колорадо НХЛ АХЛ Йоэль Кивиранта Колорадо Иглс Хоккей

«Колорадо» подписал форварда Йоэля Кивиранту до конца сезона.

Контракт с 27-летним игроком является двусторонним. Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов. 

Ранее финский игрок принял участие в тренировочном лагере клуба. Сезон он начал в фарм-клубе «Эвеланш» в АХЛ и набрал 6 (2+4) очков в 10 играх. 

В прошлом сезоне он выступал за «Даллас» и набрал 9 (8+1) очков в 70 играх регулярного чемпионата при полезности «минус 9» и 40 минутах штрафа. Также в его активе 117 силовых приемов (3-е место в команде).

В 15 играх плей-офф Кивиранта добавил еще 5 (1+4) баллов. 

Всего в НХЛ у него 163 игры и 28 (16+12) баллов. В плей-офф – 36 матчей и 12 (6+6) очков. В розыгрыше Кубка Стэнли-2020 Йоэль сделал хет-трик в седьмом матче серии второго раунда между «Далласом» и «Колорадо» (5:4 ОТ). 

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