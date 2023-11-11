Андрей Свечников остался без голов в первых 6 играх сезона НХЛ. У него 0+3 и «минус 3» на отрезке

Теги Каролина Флорида НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников остался без голов в первых 6 матчах сезона.

Форвард «Каролины» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (2:5). 

В активе 23-летнего россиянина в текущем сезоне 3 результативные передачи при показателе полезности «минус 3». 

В прошлом регулярном чемпионате Свечников провел 64 матча и набрал 55 (23+32) очков. 

В марте нападающий получил повреждение крестообразной связки и пропустил остаток сезона-2022/23. Игрок перенес операцию на колене, из-за которой пропустил полгода.

1 комментарий

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HCBV
Тревожно за Свечникова, после крестов далеко не все могут вернуться хотя бы на прежний уровень...
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