Андрей Свечников остался без голов в первых 6 играх сезона НХЛ. У него 0+3 и «минус 3» на отрезке

Андрей Свечников остался без голов в первых 6 матчах сезона.

Форвард «Каролины» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с «Флоридой» (2:5).

В активе 23-летнего россиянина в текущем сезоне 3 результативные передачи при показателе полезности «минус 3».

В прошлом регулярном чемпионате провел 64 матча и набрал 55 (23+32) очков.

В марте нападающий получил повреждение крестообразной связки и пропустил остаток сезона-2022/23. Игрок перенес операцию на колене, из-за которой пропустил полгода.