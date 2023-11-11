Артем Божко: «Авангард» попадет в плей-офф, но вряд ли возьмет Кубок Гагарина. Почему бы не принести в жертву этот сезон и сработать на перспективу? В фарм-клубах есть таланты»

Артем Божко поделился мнением об игре «Авангарда» в сезоне КХЛ.

– «Авангард» – это команда одного звена?

– Конечно, можно так говорить.

Это прекрасно было видно на примере последнего розыгрыша Кубка Гагарина. «Ак Барс» перекрыл всю первую тройку – начались проблемы. Например, Грицюк в серии с казанцами просто выпадал из игры.

В этом сезоне «Авангард» остался без того же Грицюка, Найта, Толчинского – проблем стало больше. Плюс чехарда с назначением главного тренера, которая тоже не лучшим образом повлияла на команду.

Не сомневаюсь, что «Авангард» будет в восьмерке, но вряд ли они возьмут Кубок. Пока команда играет крайне нестабильно, нет этой самой стабильности у второй и третьей троек.

Я бы на месте «Авангарда» в этом сезоне обратил внимание на свою молодежь. В фарм-клубах есть талантливые ребята, им можно доверять.

Почему бы не принести в жертву этот сезон и сработать на перспективу? Например, подтянуть Трикозова к основе, дать шанс еще двум-трем молодым ребятам.

При Крылове у «Авангарда» была идея, чтобы в составе было как можно больше своих ребят.

Думаю, что нужно двигаться в том же направлении. Все-таки легионеры – это временные люди в нашем хоккее. У «Авангарда» же – одна из лучших академий в стране.

Тот же Козырев в «Северстали» доверяет вчерашним игрокам МХЛ, и они там здорово проявляют себя.

Неужели те же Муханов или Ильин не смогли бы так же ярко играть в «Авангарде», как они это делают в «Северстали»? Смогли бы, но нужно доверять, раскрепощать и вкладывать в них душу, – сказал комментатор «КХЛ ТВ» Артем Божко.