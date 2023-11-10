Медведев о СКА: «В НХЛ можно стать 7-м или 8-м и потом выиграть Кубок Стэнли. В КХЛ такого не было, но я уверен, что клуб в плей-офф будет стартовать не с 8-го и не с 7-го места»
Александр Медведев уверен, что СКА выйдет в плей-офф не с восьмого места.
На данный момент клуб занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 28 очками после 27 игр.
«Мы знаем, что не в нашем чемпионате, а в Национальной хоккейной лиге можно занять седьмое или восьмое место и потом выиграть Кубок Стэнли.
У нас такого не было, но я уверен, что СКА в плей-офф будет стартовать не с восьмого и не с седьмого места», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.
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