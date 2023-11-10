Медведев о СКА: «В НХЛ можно стать 7-м или 8-м и потом выиграть Кубок Стэнли. В КХЛ такого не было, но я уверен, что клуб в плей-офф будет стартовать не с 8-го и не с 7-го места»

Теги СКА Кубок Стэнли НХЛ Александр Медведев КХЛ Кубок Гагарина Р-Спорт Хоккей

Александр Медведев уверен, что СКА выйдет в плей-офф не с восьмого места.

На данный момент клуб занимает восьмое место в таблице Западной конференции с 28 очками после 27 игр.

«Мы знаем, что не в нашем чемпионате, а в Национальной хоккейной лиге можно занять седьмое или восьмое место и потом выиграть Кубок Стэнли.

У нас такого не было, но я уверен, что СКА в плей-офф будет стартовать не с восьмого и не с седьмого места», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

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10 комментариев

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jqzn88xn6n
А с девятого?
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Santucco
Это потому что там нет Медведевых и Ротенбергов
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Maxim Shumov
А почему в Фонбете клуб с 8-го места не брал кубок? А потому-что по сумме зарплат он раза в 3-4 отстает от первого места)))) ну так, маленькая деталь
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алексей-омич
палата №6 за Медведева.
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memphis
А еще в НХЛ можно с лучшими игроками канителиться внизу турнирной таблицы ;)
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Евгений Исаев
А с девятого!!! Внесёте изменения в регламент и всё - дело в шляпе)))
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Заборостроитель
Даешь плей-ин с 8-12 место!
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Maxim Shumov
Если система Романа Борисовича закончит сезон на девятом месте - перед ПО в Фонбет внесут изменение в регламенте, согласно которому - в плей-офф на западе в этом сезоне выйдут 9 команд. Придумали тоже проблему
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Andrey w
Ответ jqzn88xn6n
А с девятого?
верю система приведет именно туда
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