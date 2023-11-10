«Бостон» одержал 11 побед в 13 матчах сезона НХЛ и возглавил общую таблицу лиги

Теги Айлендерс Бостон НХЛ Джим Монтгомери Хоккей

«Бостон» одержал 11 побед в 13 матчах сезона НХЛ и возглавил общую таблицу лиги.

Сегодня «Брюинс» обыграли «Айлендерс» (5:2) в регулярном чемпионате. Форвард Чарли Койл сделал хет-трик

Команда под руководством Джима Монтгомери набрала 23 очка в 13 играх.

Она лидирует в Восточной конференции и общей таблице лиги, опережая «Вегас» по числу побед в основное время. 

В прошлом сезоне «Бостон» выиграл регулярный чемпионат, обновив рекорды лиги по победам (65) и очкам (135) за сезон. 

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9 комментариев

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starina1
Даешь новые рекорды без Бержерона.
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Серый
Проходили уже
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Direct free kick
Ответ starina1
Даешь новые рекорды без Бержерона.
3 поражения в 3 играх, о таком конце карьеры он мечтал?
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Ярик01
Ответ Maxim Shumov
Будет забавно, если повторят прошлую регулярную и ПО
Команда не очень то и помолодела, очень много за 30+, скорее всего так и будет
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Кино Музыка
Опять за старое)
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Aviator92
Система здорового человека
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Рифат
Может, они и рады бы не выигрывать Президенский кубок, но оно как-то само...
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Direct free kick
Ответ Серый
Проходили уже
Тренируй Бостон не бывший игрок салата, а белого тигра, совсем другое написал бы
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