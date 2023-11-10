«Бостон» одержал 11 побед в 13 матчах сезона НХЛ и возглавил общую таблицу лиги.

Сегодня «Брюинс» обыграли « » (5:2) в регулярном чемпионате. Форвард Чарли Койл сделал хет-трик.

Команда под руководством набрала 23 очка в 13 играх.

Она лидирует в Восточной конференции и общей таблице лиги, опережая «Вегас» по числу побед в основное время.

В прошлом сезоне « » выиграл регулярный чемпионат, обновив рекорды лиги по победам (65) и очкам (135) за сезон.