«Бостон» одержал 11 побед в 13 матчах сезона НХЛ и возглавил общую таблицу лиги
«Бостон» одержал 11 побед в 13 матчах сезона НХЛ и возглавил общую таблицу лиги.
Сегодня «Брюинс» обыграли «Айлендерс» (5:2) в регулярном чемпионате. Форвард Чарли Койл сделал хет-трик.
Команда под руководством Джима Монтгомери набрала 23 очка в 13 играх.
Она лидирует в Восточной конференции и общей таблице лиги, опережая «Вегас» по числу побед в основное время.
В прошлом сезоне «Бостон» выиграл регулярный чемпионат, обновив рекорды лиги по победам (65) и очкам (135) за сезон.
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