Форвард «Бостона» Койл сделал 1-й хет-трик в НХЛ в игре с «Айлендерс». Он набрал 400-е очко в лиге

Теги Айлендерс Бостон НХЛ Чарли Койл Хоккей

Форвард «Бостона» Чарли Койл сделал 1-й хет-трик в НХЛ в игре с «Айлендерс».

31-летний нападающий набрал 4 (3+1) очка в игре регулярного чемпионата против клуба с Лонг-Айленда (5:2). Его признали первой звездой. 

В активе американца стало 12 (5+7) баллов в 13 играх сезона. 

Сегодняшний матч стал для него 798-м за карьеру в рамках регулярок. На счету Койла стало 402 (152+250) очка. 

Отметим, что Койл (31 год 252 дня) стал 3-м в списке самых возрастных игроков «Бостона», сделавших 1-й хет-трик в НХЛ. Старше были только Здено Хара (2011 год, 33 года 305 дней) и Бобби Бауэр (1946 год, 31 год 277 дней). 

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