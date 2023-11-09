Буше забил два гола ЦСКА в меньшинстве. Форвард «Авангарда» сделал дубль во втором матче подряд

Рид Буше сделал дубль в матче против ЦСКА.

и «Авангард» (2:4, второй период) проводят игру Фонбет чемпионата .

Нападающий « » забросил две шайбы в ворота соперника. Этот дубль примечателен тем, что американец оба раза отличился при игре в меньшинстве.

Первый гол форвард забил на 17-й минуте в первом периоде, второй – на 24-й минуте во втором отрезке игры.

Это второй дубль подряд для Буше, поскольку он также забросил две шайбы в прошлом матче против минского «Динамо» (4:3 Б).

Это 17-й и 18-й голы форварда в этом сезоне. Всего на его счету 29 (18+11) баллов в 27 матчах.