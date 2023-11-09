Буше забил два гола ЦСКА в меньшинстве. Форвард «Авангарда» сделал дубль во втором матче подряд

Теги Авангард ЦСКА видео КХЛ Рид Буше Хоккей

Рид Буше сделал дубль в матче против ЦСКА.

ЦСКА и «Авангард» (2:4, второй период) проводят игру Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий «Авангарда» Рид Буше забросил две шайбы в ворота соперника. Этот дубль примечателен тем, что американец оба раза отличился при игре в меньшинстве.

Первый гол форвард забил на 17-й минуте в первом периоде, второй – на 24-й минуте во втором отрезке игры.

Это второй дубль подряд для Буше, поскольку он также забросил две шайбы в прошлом матче против минского «Динамо» (4:3 Б).

Это 17-й и 18-й голы форварда в этом сезоне. Всего на его счету 29 (18+11) баллов в 27 матчах.

7 комментариев

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MarkAntoniy
Игра команды в большинстве, это просто катастрофа....(((
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Dmitriy Racheev
Ответ Грегори Хауз
Мдаааа. Два в меньшинстве. Так еще ЦКГ не унижали. Может это тактика такая? Тут все пишут о том что СКА не уважает своего болельщика и зрителя, радует только хейтерских мопсов. А ЦКГ так перед своими лажать не стыдно?
О, чудо!!! Болельщик ски онлайн. Почему оже он клеймит "хейтерских мопсов" в новости о матче чужого клуба? Похоже решил противопоставить чужой локальный позор со своим бесконечным. Плюс от ромы этому труфану
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Грегори Хауз
Мдаааа. Два в меньшинстве. Так еще ЦКГ не унижали. Может это тактика такая? Тут все пишут о том что СКА не уважает своего болельщика и зрителя, радует только хейтерских мопсов. А ЦКГ так перед своими лажать не стыдно?
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Enbek
Тьфу-тьфу-тьфу! Плывут «армейцы».. два подряд удаления «за нарушение численности состава»..🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️
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Дима Крутой
да ещё опять в большинстве пропустили 2 шайбы
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Персональные данные Номер 67327384
Вот бы шляпный трюк и все в меньшинстве
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