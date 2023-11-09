Алексей Жамнов: «Пока не вижу, что должен орать, швырять бутылки. Сомневаюсь, что это работает. Иногда и шепотом можно убить»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ ТАСС Хоккей

Алексей Жамнов рассказал, как разговаривает с игроками «Спартака».

– Сколько раз за прошедшее время вам доводилось по-мужски разговаривать с игроками, было ли это, к примеру, после проигранного дома матча с «Адмиралом» со счетом 2:6?

– Да я скажу, что с ними по-мужски все время разговариваю. Это не значит, что я должен орать и что что-то должно летать по раздевалке. Если кто-то думает, что это работает, я сомневаюсь. Как один мудрый человек сказал, иногда и шепотом можно убить.

Бывают хорошие игры и плохие, но мы стараемся им донести, что мы делаем хорошо, а что – неправильно, чтобы исключить такое в дальнейшем. Можете спросить об этом у игроков. Не могу сказать, что общаемся на повышенных тонах, но где-то можно чуть повысить голос. Но это не значит, что нужно орать.

– За прошедшие два месяца вы эмоционально как-то по-иному стали вести себя во время игр? На скамейке во время матчей вы производите впечатление с виду спокойного человека.

– Если я буду показывать эмоции, то это вряд ли может к хорошему привести на лавке. Игроки же чувствуют, как себя тренер ведет – спокойно или нет. Я пока не вижу, что должен, к примеру, орать, швырять бутылки.

Конечно, бывают моменты, когда могу прикрикнуть, но, чтобы это было очевидно, такого нет. Все, что нужно игрокам, я доношу в раздевалке, и они пока все это понимают, – с улыбкой сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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2 комментария

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jqzn88xn6n
Молодец. Знает как играть в хоккей и команда сейчас с ним на одной волне. Приятно посмотреть.
+3
0
+3
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Максим Столбов
Ротенберг: А так можно было?
0
0
0
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