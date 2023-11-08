КХЛ о матче на футбольном стадионе «Спартака»: «Вопрос обсуждался, но нет конкретных планов»

КХЛ прокомментировала возможность проведения игры на стадионе ФК «Спартак».

Ранее стало известно, что « » может провести хоккейный матч Фонбет Чемпионата КХЛ на футбольной « ».

Команда может сыграть против СКА, минского «Динамо» или «Куньлуня».

«Вопрос об организации матчей хоккейного клуба «Спартака» на «Открытие Арене» обсуждался, но в данный момент конкретных планов о проведении игр на данном стадионе нет», – сообщили в пресс-службе лиги.