КХЛ о матче на футбольном стадионе «Спартака»: «Вопрос обсуждался, но нет конкретных планов»

Теги Спартак Спартак премьер-лига Россия Открытие Банк Арена КХЛ Чемпионат.com Хоккей

КХЛ прокомментировала возможность проведения игры на стадионе ФК «Спартак».

Ранее стало известно, что «Спартак» может провести хоккейный матч Фонбет Чемпионата КХЛ на футбольной «Открытие Банк Арене».

Команда может сыграть против СКА, минского «Динамо» или «Куньлуня».

«Вопрос об организации матчей хоккейного клуба «Спартака» на «Открытие Арене» обсуждался, но в данный момент конкретных планов о проведении игр на данном стадионе нет», – сообщили в пресс-службе лиги.

5 комментариев

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BRU86
А почему бы и нет? Стоит попробовать, без Фанайди народа думаю под завязку будет
+3
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+3
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