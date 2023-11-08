КХЛ о матче на футбольном стадионе «Спартака»: «Вопрос обсуждался, но нет конкретных планов»
КХЛ прокомментировала возможность проведения игры на стадионе ФК «Спартак».
Ранее стало известно, что «Спартак» может провести хоккейный матч Фонбет Чемпионата КХЛ на футбольной «Открытие Банк Арене».
Команда может сыграть против СКА, минского «Динамо» или «Куньлуня».
«Вопрос об организации матчей хоккейного клуба «Спартака» на «Открытие Арене» обсуждался, но в данный момент конкретных планов о проведении игр на данном стадионе нет», – сообщили в пресс-службе лиги.
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