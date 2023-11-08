«Питтсбург» поместил Юнссона на драфт отказов для расторжения контракта. Форвард не играл в этом сезоне НХЛ

Теги возможные переходы Питтсбург НХЛ Андреас Юнссон Хоккей

Андреас Юнссон и «Питтсбург» расторгнут контракт.

«Пингвинс» поместили шведского нападающего на драфт отказов с целью расторжения соглашения.

В межсезонье хоккеист подписал однолетний договор с клубом на 800 тысяч долларов. Контракт являлся односторонним.

Андреас Юнссон не провел ни одной за «Питтсбург» в нынешнем сезоне НХЛ.

Всего в лиге форвард провел 259 матчей и набрал 116 (48+68) очков.

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