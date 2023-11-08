«Питтсбург» поместил Юнссона на драфт отказов для расторжения контракта. Форвард не играл в этом сезоне НХЛ

Андреас Юнссон и «Питтсбург» расторгнут контракт.

«Пингвинс» поместили шведского нападающего на драфт отказов с целью расторжения соглашения.

В межсезонье хоккеист подписал однолетний договор с клубом на 800 тысяч долларов. Контракт являлся односторонним.

не провел ни одной за « » в нынешнем сезоне .

Всего в лиге форвард провел 259 матчей и набрал 116 (48+68) очков.