«Питтсбург» поместил Юнссона на драфт отказов для расторжения контракта. Форвард не играл в этом сезоне НХЛ
Андреас Юнссон и «Питтсбург» расторгнут контракт.
«Пингвинс» поместили шведского нападающего на драфт отказов с целью расторжения соглашения.
В межсезонье хоккеист подписал однолетний договор с клубом на 800 тысяч долларов. Контракт являлся односторонним.
Андреас Юнссон не провел ни одной за «Питтсбург» в нынешнем сезоне НХЛ.
Всего в лиге форвард провел 259 матчей и набрал 116 (48+68) очков.
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