«Эдмонтон» может обменять выбор в 1-м раунде драфта, чтобы усилиться и изменить ход сезона. Клуб ищет большой обмен

Теги возможные переходы Эдмонтон НХЛ Драфт НХЛ Хоккей

«Эдмонтон» может крупный обмен для усиления состава.

«Ойлерс» проиграли девять из одиннадцати игр в текущем чемпионате и находятся на предпоследнем, 15-м, месте в таблице Западной конференции.

По данным инсайдера Пьера ЛеБрюна, канадский клуб готов рассмотреть возможность обмена первого выбора в первом раунде в 2024 году, чтобы укрепить состав и изменить ход текущего сезона.

Инсайдер Даррен Дрегер добавил, что «Эдмонтон» может провести большой обмен, чтобы закрыть сразу несколько потребностей в составе.

Ранее клуб поместил голкипера Джека Кэмпбелла на драфт отказов.

27 комментариев

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Тима Баярыстан
защита третий центр и вратарь и это все на 1ый раунд драфта
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Rammstein2010
Ответ Тима Баярыстан
защита третий центр и вратарь и это все на 1ый раунд драфта
Ага, и ещё чтобы предыдущие клубы ползарплаты у себя в платёжке оставили. Надёжный план)))
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Booligan
Обменять Макдака
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gribovodoved
Ответ Booligan
Обменять Макдака
на Макара, ага
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hhlg
Бекстрема на первый пик можно обменять ;)
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Фанат спорта01
похоже руководство Эдмонтона в панике.
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Roman Roman
Ответ Lanes D'ark
Раз они готовы провести «большой» обмен для закрытия нескольких позиций, могут вполне себе воспользоваться такой схемой, выбрав нераскрывшихся игроков в других командах, вспомните Вегас набрали казалось середняков и сбитых лётчиков, а до финалов конференции дошли вообще без звёзд, так что смотря кого выбирать. Другое дело, что в менеджмент Маслят мне слабо верится, снова наберут не тех и не туда.
тогда стоит начать с обмена менеджмента 🤣
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Lanes D'ark
Ответ Rammstein2010
Ага, и ещё чтобы предыдущие клубы ползарплаты у себя в платёжке оставили. Надёжный план)))
Раз они готовы провести «большой» обмен для закрытия нескольких позиций, могут вполне себе воспользоваться такой схемой, выбрав нераскрывшихся игроков в других командах, вспомните Вегас набрали казалось середняков и сбитых лётчиков, а до финалов конференции дошли вообще без звёзд, так что смотря кого выбирать. Другое дело, что в менеджмент Маслят мне слабо верится, снова наберут не тех и не туда.
+2
0
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Maxim Shumov
Им надо этим первым раундом доплатить, чтобы кто-нибудь у них Нерса с его 10,5 млн забрал
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KOT_B_yHTAX
Манту у КЭПС берите. Главное не окунать)
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Fanático
В идеале надо включать в сделку Драйза и будет трансферная бомба. Он всё равно свалит через 1.5 года бесплатно. Дать другому клубу возможность переговорить с ним по поводу продления контракта. Как вариант Бостон, которому край нужен такой центр. Два равноценных топовых воротчика, один из которых войдёт в сделку. Могут и квалифицированного дэфа подкинуть и проспекты у них есть...
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Александр Тихенко
Голландию обменяйте уже куда-нибудь, вот это усиление будет. 11 игр сыграть и первый пик сливать. Рука лицо.
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genowayy
Ответ Sunlight Project
Вот бы Драйза выменять в Рейнджерс, это была бы сказка, только за него полцарства отдать придется.
Об этом можно забыть. Он в плей-офф эффективнее МакДэвида.
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Дмитрий Кутузов
Зашевелились наконец-то! А надо то было всего-навсего провалить начало сезона)
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Sunlight Project
Вот бы Драйза выменять в Рейнджерс, это была бы сказка, только за него полцарства отдать придется.
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topsatan
У Филы кого нибудь заберите, например Эллиса в защиту )))
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Stillinger
Странное конечно решение, обменивать пик первого раунда в начале сезона. А если не поможет, и команда скатится в лотерею драфта, а пика нет?
По-хорошему, владельцам Эдмонтона надо блокировать все обмены с пиком 1 раунда в этом сезоне, пока перспективы не станут яснее. Если будут попадать в ПО, тогда усиливайтесь в дедлайн. Если нет, то увольнять ГМа и ГТ, брать новых людей и работать заново.
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Fanático
Ответ topsatan
У Филы кого нибудь заберите, например Эллиса в защиту )))
Про Филу кстати говорят. Вроде как Харта хотят выменять.
«PHI была готова прислушаться к Харту и дала понять, что готова взять на себя неидеальные контракты (Кэмпбелл?) по разумной цене». (c)
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Lanes D'ark
Ответ Дмитрий Кутузов
Зашевелились наконец-то! А надо то было всего-навсего провалить начало сезона)
Поразительно как они забили на работу в летние трансферные окна, а сейчас словно их лень сама им пинка под зад дала и они поняли, что сменить могут и их самих, зашевелились, и это хорошо, только вот сезон уже идёт 😞
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Lanes D'ark
Ответ Roman Roman
тогда стоит начать с обмена менеджмента 🤣
Вот тут двумя руками за 🙌🏼)
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Lanes D'ark
Ответ Тима Баярыстан
защита третий центр и вратарь и это все на 1ый раунд драфта
Тут нужна минимум пара защитников и вратарь, это уже трое, в нападение ещё минимум пара - 5 человек, обычно по ходу сезона столько людей не меняют, обычно за пару сезонов с летними трансферами; конечно изменений в команде хочется, но есть сомнения, что это поможет, напрашивается смена тренера, но по честному команду хоронит ее бездарный менеджмент, тут бы Айзермана уговаривать подключиться, замены нужны в руководстве.
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Latenight Radio
Костяк (Мак, Драй, РНХ, Хайман, Кейн, Нёрс, Экхольм, Бушар) менять не будут. Под кепкой места нет, значит будут пихать Кэмпбелла и пик за Харта и Броберга докинут, он походу баст.
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гермес 1989
Ну ладно, так уж и быть, заберем 1 раунд с Макдэвидом или Леоном впридачу. Как раз пространство появилось)
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Сергей Кильцов
Не поможет.
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