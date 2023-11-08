«Эдмонтон» может обменять выбор в 1-м раунде драфта, чтобы усилиться и изменить ход сезона. Клуб ищет большой обмен

«Эдмонтон» может крупный обмен для усиления состава.

«Ойлерс» проиграли девять из одиннадцати игр в текущем чемпионате и находятся на предпоследнем, 15-м, месте в таблице Западной конференции.

По данным инсайдера Пьера ЛеБрюна, канадский клуб готов рассмотреть возможность обмена первого выбора в первом раунде в 2024 году, чтобы укрепить состав и изменить ход текущего сезона.

Инсайдер Даррен Дрегер добавил, что « » может провести большой обмен, чтобы закрыть сразу несколько потребностей в составе.

Ранее клуб поместил голкипера Джека Кэмпбелла на драфт отказов.