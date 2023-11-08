«Эдмонтон» может обменять выбор в 1-м раунде драфта, чтобы усилиться и изменить ход сезона. Клуб ищет большой обмен
«Эдмонтон» может крупный обмен для усиления состава.
«Ойлерс» проиграли девять из одиннадцати игр в текущем чемпионате и находятся на предпоследнем, 15-м, месте в таблице Западной конференции.
По данным инсайдера Пьера ЛеБрюна, канадский клуб готов рассмотреть возможность обмена первого выбора в первом раунде в 2024 году, чтобы укрепить состав и изменить ход текущего сезона.
Инсайдер Даррен Дрегер добавил, что «Эдмонтон» может провести большой обмен, чтобы закрыть сразу несколько потребностей в составе.
Ранее клуб поместил голкипера Джека Кэмпбелла на драфт отказов.
По-хорошему, владельцам Эдмонтона надо блокировать все обмены с пиком 1 раунда в этом сезоне, пока перспективы не станут яснее. Если будут попадать в ПО, тогда усиливайтесь в дедлайн. Если нет, то увольнять ГМа и ГТ, брать новых людей и работать заново.
«PHI была готова прислушаться к Харту и дала понять, что готова взять на себя неидеальные контракты (Кэмпбелл?) по разумной цене». (c)