«Металлург» вернул лидерство на Востоке, выиграв 3-й матч подряд. Следующая игра – с «Ак Барсом»
«Металлург» возглавил таблицу Восточной конференции.
Команда тренера Андрея Разина обыграла «Сибирь» (6:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Это третья победа подряд для уральского клуба, который ранее обыграл минское «Динамо» (5:1) и «Барыс» (3:2).
Таким образом, «Металлург» вновь занял первое место в таблице Восточной конференции, набрав 38 очков в 29 играх.
Следующая игра будет тяжелая и показательная.