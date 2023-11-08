«Металлург» вернул лидерство на Востоке, выиграв 3-й матч подряд. Следующая игра – с «Ак Барсом»

Теги Ак Барс Металлург Мг Сибирь КХЛ Андрей Разин Хоккей

«Металлург» возглавил таблицу Восточной конференции.

Команда тренера Андрея Разина обыграла «Сибирь» (6:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Это третья победа подряд для уральского клуба, который ранее обыграл минское «Динамо» (5:1) и «Барыс» (3:2).

Таким образом, «Металлург» вновь занял первое место в таблице Восточной конференции, набрав 38 очков в 29 играх.

В следующем матче «Металлург» встретится против «Ак Барса».

10 комментариев

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Stepan Moris
Молодцы!!! С победой!!! 3 в большинстве, 1 в меньшинстве- это сильно!!! Вот бы еще Пресса посадить к Дронову, да Михайлису мозги вставить и было бы норм. Первый косячит как не в себя, второй вообще игру не чувствует, несется на пофиг в зону соперника.
Следующая игра будет тяжелая и показательная.
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PearlG
Ответ Stepan Moris
Молодцы!!! С победой!!! 3 в большинстве, 1 в меньшинстве- это сильно!!! Вот бы еще Пресса посадить к Дронову, да Михайлису мозги вставить и было бы норм. Первый косячит как не в себя, второй вообще игру не чувствует, несется на пофиг в зону соперника. Следующая игра будет тяжелая и показательная.
На данный момент, единственная просьба к ТШ не прерывать эксперимент с Дроновым. Если и в третьей игре подряд(тем более против АкБарса) результат будет как в прошедших матчах, значит схема точно рабочая и её нужно пробовать применять и к другим "пассажирам". Так к ПО постепенно и создастся настоящий костяк команды,без очевидных балластов.
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Владимир Кувшинов
На Востоке всё плотно в таблице между первым и седьмым всего четыре очка! А на западе пропасть!!
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Огюст
14 шайб забитых в трёх последних матчах хорошая результативность у Металлурга ! Посмотрим игру- битву с Ак Барсом !
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Crosby andrei
Очень хорошая игра , металург с победой , сибирь тоже хорошо играла еще бы пятерку им игроков хороших , а то в два пятака играют, а так молодцы приятно смотреть.
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Виктория Кашмарова
ну что дэвида или крикунова стряхнут? а не пора ли ударить по непотопляемым?
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Виктор Климов
телята
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Волдемар страйк
По такой игре Сибирь влетела по делу.Мертвая команда в плове нефиг делать.жаль
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Антон Некрасов
Ответ Stepan Moris
Молодцы!!! С победой!!! 3 в большинстве, 1 в меньшинстве- это сильно!!! Вот бы еще Пресса посадить к Дронову, да Михайлису мозги вставить и было бы норм. Первый косячит как не в себя, второй вообще игру не чувствует, несется на пофиг в зону соперника. Следующая игра будет тяжелая и показательная.
Пресс привозит капец просто ...Михайлис, как самый дорогой игрок команды не должен совершать 2 глупейших ошибки подряд ...а так в общем классно играли , наконец то старание было видно...защита у нас бедовая конечно ...сложно будет в по
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Stepan Moris
Ответ Антон Некрасов
Пресс привозит капец просто ...Михайлис, как самый дорогой игрок команды не должен совершать 2 глупейших ошибки подряд ...а так в общем классно играли , наконец то старание было видно...защита у нас бедовая конечно ...сложно будет в по
В том то и дело. Слишком часто выдумывают защитники и совсем не выдумывают нападающие) Хорошо, что забиваем больше чем пропускаем
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