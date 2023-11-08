«Металлург» вернул лидерство на Востоке, выиграв 3-й матч подряд. Следующая игра – с «Ак Барсом»

«Металлург» возглавил таблицу Восточной конференции.

Команда тренера обыграла « » (6:3) в матче Фонбет чемпионата .

Это третья победа подряд для уральского клуба, который ранее обыграл минское «Динамо» (5:1) и «Барыс» (3:2).

Таким образом, «Металлург» вновь занял первое место в таблице Восточной конференции, набрав 38 очков в 29 играх.

В следующем матче « » встретится против « ».