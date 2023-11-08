Вратарь «Тампы» Томкинс одержал 1-ю победу в НХЛ через 11 лет после драфта. Лишь 3 голкипера в истории ожидали дольше

Вратарь «Тампы» Мэтт Томкинс одержал 1-ю победу в НХЛ через 11 лет после драфта.

29-летний канадец отразил 23 броска из 26 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:3).

был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ-2012 в 7-м раунде под общим 199-м номером.

После этого он 4 года выступал в NCAA, затем играл в клубах АХЛ и ECHL, а предыдущие 2 сезона провел в Швеции. В этом сезоне Мэтт дебютировал в НХЛ, попав в основу « » из-за травмы Андрея Василевского.

В истории НХЛ лишь 3 вратарям пришлось ждать первой победы еще больше лет после драфта. Рекордом владеет Рик Никл (14 лет, 1979 и 1993 годы, выбран «Баффало», победу одержал за «Лос-Анджелес»).

Второе место делят (13 лет, 2004 и 2017 годы, выбран «Оттавой», победу одержал за «Чикаго») и Роб Цепп (2001 и 2014 годы, выбран «Каролиной», победу одержал за «Филадельфию»).