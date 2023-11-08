Вратарь «Тампы» Томкинс одержал 1-ю победу в НХЛ через 11 лет после драфта. Лишь 3 голкипера в истории ожидали дольше

Теги рейтинги Тампа-Бэй НХЛ Джефф Глэсс Роб Цепп Мэтт Томкинс Хоккей

Вратарь «Тампы» Мэтт Томкинс одержал 1-ю победу в НХЛ через 11 лет после драфта.

29-летний канадец отразил 23 броска из 26 в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (5:3). 

Томкинс был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ-2012 в 7-м раунде под общим 199-м номером.

После этого он 4 года выступал в NCAA, затем играл в клубах АХЛ и ECHL, а предыдущие 2 сезона провел в Швеции. В этом сезоне Мэтт дебютировал в НХЛ, попав в основу «Тампы» из-за травмы Андрея Василевского. 

В истории НХЛ лишь 3 вратарям пришлось ждать первой победы еще больше лет после драфта. Рекордом владеет Рик Никл (14 лет, 1979 и 1993 годы, выбран «Баффало», победу одержал за «Лос-Анджелес»). 

Второе место делят Джефф Глэсс (13 лет, 2004 и 2017 годы, выбран «Оттавой», победу одержал за «Чикаго») и Роб Цепп (2001 и 2014 годы, выбран «Каролиной», победу одержал за «Филадельфию»). 

 

1 комментарий

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АРХАТ
Кстати Томкинс играл на ОИ 2022 за Канаду и хорошую стату имел - 1,01 и 96,3% в 3 матчах. Правда в 2 из 3 матчей играл против Китая)
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