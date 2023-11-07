Белов об удалении Серебрякова за сдвиг ворот: «Подозрительно легко вылетают штыри – могли и не давать. Количество судейских ошибок начинает напрягать»

Антон Белов прокомментировал удаление Никиты Серебрякова в игре со «Спартаком».

СКА проиграл « » (2:3) в матче Фонбет чемпионата .

В первом периоде вратарь питерцев получил две минуты штрафа за сдвиг ворот. остался втроем против пятерых соперников и пропустил гол.

«Серебрякову дали штраф за сдвиг ворот, но уж подозрительно легко штыри вылетают из своих мест. Причем эта история в «Мегаспорте» известная, удаление могли и не давать.

Удаление Бардакова за выброс шайбы? С того ракурса, который я вижу, по касательной задело щиток Пашнина и шайба срезалась в аут. Если бы не было этого касания, шайба бы улетела просто по прямой в сторону проброса. Умышленного выброса не было.

Нельзя исключать, что у судей была своя камера с другого ракурса, но они же ее не смотрели, а просто посовещались и дали две минуты.

На самом деле такое количество судейских ошибок уже начинает напрягать. Комментировать их игрокам и тренерам никак нельзя, а сам глава судейского комитета никогда ошибок своих подопечных публично не признает.

А иногда даже на всю страну в передаче «Судейская» заявляет, что все было правильно.

Как было в последнем матче « » и «Авангарда» прошлого плей-офф, где перед взятием ворот в овертайме был пропущен чистый фол со стороны игрока Казани на защитнике омичей.

Аналогичное нарушение было на Бардакове в матче с «Авангардом» несколько дней назад.

И точно так же оно осталось без внимания главного судьи, который стоял в пяти метрах от эпизода», – сказал бывший игрок СКА и «Авангарда» Антон Белов.