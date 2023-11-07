Белов об удалении Серебрякова за сдвиг ворот: «Подозрительно легко вылетают штыри – могли и не давать. Количество судейских ошибок начинает напрягать»

Теги Ак Барс Авангард СКА Спартак судьи Антон Белов видео КХЛ Никита Серебряков Чемпионат.com Хоккей

Антон Белов прокомментировал удаление Никиты Серебрякова в игре со «Спартаком».

СКА проиграл «Спартаку» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В первом периоде вратарь питерцев Никита Серебряков получил две минуты штрафа за сдвиг ворот. СКА остался втроем против пятерых соперников и пропустил гол.

«Серебрякову дали штраф за сдвиг ворот, но уж подозрительно легко штыри вылетают из своих мест. Причем эта история в «Мегаспорте» известная, удаление могли и не давать.

Удаление Бардакова за выброс шайбы? С того ракурса, который я вижу, по касательной задело щиток Пашнина и шайба срезалась в аут. Если бы не было этого касания, шайба бы улетела просто по прямой в сторону проброса. Умышленного выброса не было.

Нельзя исключать, что у судей была своя камера с другого ракурса, но они же ее не смотрели, а просто посовещались и дали две минуты.

На самом деле такое количество судейских ошибок уже начинает напрягать. Комментировать их игрокам и тренерам никак нельзя, а сам глава судейского комитета никогда ошибок своих подопечных публично не признает.

А иногда даже на всю страну в передаче «Судейская» заявляет, что все было правильно.

Как было в последнем матче «Ак Барса» и «Авангарда» прошлого плей-офф, где перед взятием ворот в овертайме был пропущен чистый фол со стороны игрока Казани на защитнике омичей.

Аналогичное нарушение было на Бардакове в матче с «Авангардом» несколько дней назад.

И точно так же оно осталось без внимания главного судьи, который стоял в пяти метрах от эпизода», – сказал бывший игрок СКА и «Авангарда» Антон Белов.

13 комментариев

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вован63
Штыри теперь виноваты
+27
-1
+26
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Vatokatya
Методичку сразу выдали на новом рабочем месте)
+16
-1
+15
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Machine Head
Штыри такие штыри. У себя в голове штыри поправь . Очевидный умышленный сдвиг ворот. Уже начал отрабатывать языком оказанное доверие.
+10
-1
+9
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Сергей Лепехин
Плохому танцору всегда штыри мешают
+4
0
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ВОЛКОДАВ
Ну круто же пока всё идёт, 9ое место не за горами. У Романа отличная система! Ниче, будут только сильнее!
+4
-1
+3
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T0ughguy
Количество мнений Белова в прессе напрягает больше судейского вопроса
+4
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+3
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Spartak16(region)
без стола и совести пытается увидеть то, чего нет)))
+2
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Казань АК БАРС
Ска же проигрывает, надо же крайнего найти, кого, а ну конечно судьи, кто же ещё! А главного виновника поражений ни кто не видит! 🤣🤣🤣
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LokoYarik
Антоша,а другие клубы на протяжении многих лет напрягало,как матрасы тащили СКА,реально напрягало…так что успокойся и выдохни
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lexakarabut
где-то икнул Джонатан Куик, читая новость
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Uriah Heep
Не успел прийти в этот тренерский лабиринт Ротенберга и с ходу начал возмущаться.
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vadiasik
Ответ вован63
Штыри теперь виноваты
Виноваты судьи...
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