Вратарь «Ак Барса» Билялов отразил 42 броска «Барыса», сделав первый шатаут в сезоне КХЛ
Тимур Билялов отразил все 42 броска в матче с «Барысом».
«Ак Барс» одержал победу со счетом 3:0 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер казанской команды Тимур Билялов впервые в текущем сезоне сыграл на ноль, парировав 42 броска.
Вратарь отразил 14 бросков в первом периоде, 15 – во втором, 13 – в третьем.
В нынешнем сезоне Билялов провел 16 матчей в регулярном чемпионате и одержал 13 побед.
процесс пошёл на ура!!!
так держать Билл!