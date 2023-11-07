Вратарь «Ак Барса» Билялов отразил 42 броска «Барыса», сделав первый шатаут в сезоне КХЛ

Тимур Билялов отразил все 42 броска в матче с «Барысом».

« » одержал победу со счетом 3:0 в игре Фонбет чемпионата .

Голкипер казанской команды впервые в текущем сезоне сыграл на ноль, парировав 42 броска.

Вратарь отразил 14 бросков в первом периоде, 15 – во втором, 13 – в третьем.

В нынешнем сезоне Билялов провел 16 матчей в регулярном чемпионате и одержал 13 побед.