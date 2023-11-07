Вратарь «Ак Барса» Билялов отразил 42 броска «Барыса», сделав первый шатаут в сезоне КХЛ

Теги Ак Барс КХЛ Барыс Тимур Билялов Хоккей

Тимур Билялов отразил все 42 броска в матче с «Барысом».

«Ак Барс» одержал победу со счетом 3:0 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер казанской команды Тимур Билялов впервые в текущем сезоне сыграл на ноль, парировав 42 броска.

Вратарь отразил 14 бросков в первом периоде, 15 – во втором, 13 – в третьем.

В нынешнем сезоне Билялов провел 16 матчей в регулярном чемпионате и одержал 13 побед.

3 комментария

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Alex9999995
Молодчик!
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Tina
Тимур молодчина! Хороший заряд на следующие игры.
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yrka2206@gmail.com
молодец!!!
процесс пошёл на ура!!!
так держать Билл!
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