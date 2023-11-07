Голдобин о критиках, которые говорят, что он скоро сдуется: «Это мои любимые хейтеры! Пусть говорят, мне это только нравится»

Теги Спартак КХЛ Николай Голдобин Матч ТВ Хоккей

Николай Голдобин высказался о своей результативности в сезоне-2023/24.

В нынешнем сезоне нападающий набрал 42 (20+22) балла за 28 игр.

– Вы сейчас идете на 101 (52+49) очко за чемпионат. Можете пробить сотню, забить 50 голов – вас это вдохновляет?

– Спасибо большое за то, что разные ресурсы мотивируют меня перед игрой. Я это вижу, мне нравится. А так я не думаю о каких-то рекордах. Просто в каждом матче стараюсь забить, отдать, помочь партнерам.

– Но вы же пишете историю. Вот он, момент!

– Главное – не расслабиться, не довольствоваться этим. До рекорда еще далеко. Просто буду очень стараться, чтобы радовать всех.

– А что скажете о критиках, которые говорят: «Вот-вот Голдобин точно сдуется! Он просто хайпует первые два месяца чемпионата, ему везет. Но потом на свой обычный уровень свалится».

– Это мои любимые хейтеры! Да пусть говорят. Мне это только нравится, – сказал форвард «Спартака» Николай Голдобин.

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4 комментария

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Сергей
Н. Голдобин не Подавайся на провокации, Вперед и только ВПЕРЕД, а мы будем болеть за тебя и будет Нам СЧАСТЬЕ, как же мы долго ждали этого, сплюну 3 раза и постучу по дереву.
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Caniball
Много болельщиков ММГ хейтят Колю, за то, что за 25 игр в Спартаке набрал очков больше чем за каждый из двух сезонов в ММГ.
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Alex9999995
Надо порадоваться за Николая, своими руками и ногами всё делает! Какие могут быть претензии?!
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