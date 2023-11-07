Проворов сделал передачу в матче с «Флоридой». Он лучший бомбардир «Коламбуса» с 0+9 в 12 играх
Иван Проворов сделал передачу в матче с «Флоридой».
Защитник «Коламбуса» ассистировал Кириллу Марченко в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Пантерс» (4:5 ОТ).
В активе Проворова стало 9 (0+9) очков в 12 играх сезона при полезности «минус 4» и среднем времени на льду 23:10.
Он по-прежнему лучший бомбардир «Блю Джекетс» – на втором месте идет Бун Дженнер с 8 (6+2) баллами в 12 играх.
Сегодня Иван (20:10, 1:14 – в большинстве, 1:09 – в меньшинстве, «+1») отметился 2 бросками в створ, 2 блоками и 1 силовым приемом.
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