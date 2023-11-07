Куинн Хьюз набрал 20 очков в 12 играх сезона НХЛ. Только 3 защитника в истории быстрее достигли этой отметки

Куинн Хьюз набрал 20 очков в 12 играх сезона НХЛ.

Капитан « » забросил шайбу и сделал 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (6:2).

В его активе стало 20 (5+15) очков в 12 играх сезона при полезности «+16» и среднем времени на льду 23:47.

Он делит 2-е место в гонке бомбардиров со своим братом Джеком из «Нью-Джерси» и Никитой Кучеровым из «Тампы».

В истории НХЛ только 3 защитника достигли отметки 20 очков за сезон быстрее . Это Бобби Орр (1974/75, «Бостон», 11 игр), (1988/89, «Питтсбург», 10 игр) и (2019/20, «Вашингтон», 11 игр).

Столько же игр хватило Орру (1973/74), Дени Потвену (1975/76 и 1979/80, «Айлендерс») и Элу Макиннису (1990/91, «Калгари»).