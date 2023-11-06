Никишин о СКА: «Неприятно, когда иногда вылетаем из зоны плей‑офф. Переживаем, эти мысли нас не покидают»

Теги СКА Спартак КХЛ Матч ТВ Александр Никишин Хоккей

Александр Никишин оценил позицию СКА в таблице Западной конференции.

СКА проиграл «Спартаку» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Питерская команда находится на восьмом месте в таблице Западной конференции.

– СКА выглядел не лучшим образом. Что не получалось?

– Да, я считаю, это не самая лучшая игра. Не реализовали свои моменты. Проиграна средняя зона. Много меньшинства.

Хотя у нас тоже было большинство, но надо было его реализовывать.

Надо работать над этим. И вообще не отчаиваться, переносить положительные моменты из этой игры, идти дальше.

– СКА балансирует на границе кубковой восьмерки. Это нервирует?

– Да, неприятно, когда мы иногда вылетаем из зоны плей‑офф. Переживаем, пытаемся что‑то улучшить. Но эти мысли нас не покидают.

Мы провели уже 26 матчей. Все‑таки это немало. Пытаемся что‑то изменить.

Все‑таки надо забираться повыше, чтобы была какая‑то подушка безопасности. И об очках чтобы вообще не думать, – сказал защитник СКА Александр Никишин.

11 комментариев

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Sv11775
А мог бы и в Спартаке нормально играть...
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Серый
Да не ври Саня, всё по плану же, набираете обороты
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korolevi
Никишину надо после этого сезона уезжать, с таким спецом на мостике деградировать недолго
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Eugene88
Ответ Sv11775
А мог бы и в Спартаке нормально играть...
Ну, мы получили в этом обмене и морозова)
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Ноу криминалити
Улетайте из зоны плей-офф и не возвращайтесь. Тогда и переживать не будете
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Илья Владимирович
Зря ты сменил команду, брат. Надеюсь, еще вернешься.
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Вован Азаров
"А псу вашему Никишину привет пламенный", Никишка иди еще с Вротеном в хоккей поиграй
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J-12
интересно какая результативность была бы у Никишина играй он сейчас в этом Спартаке. Наверное рекорды бы перебил
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Machine Head
Бросай ты этот проект . Возвращайся в Спартак или ЦСКА.
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