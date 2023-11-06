Никишин о СКА: «Неприятно, когда иногда вылетаем из зоны плей‑офф. Переживаем, эти мысли нас не покидают»

Александр Никишин оценил позицию СКА в таблице Западной конференции.

СКА проиграл «Спартаку» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Питерская команда находится на восьмом месте в таблице Западной конференции.

– СКА выглядел не лучшим образом. Что не получалось?

– Да, я считаю, это не самая лучшая игра. Не реализовали свои моменты. Проиграна средняя зона. Много меньшинства.

Хотя у нас тоже было большинство, но надо было его реализовывать.

Надо работать над этим. И вообще не отчаиваться, переносить положительные моменты из этой игры, идти дальше.

– СКА балансирует на границе кубковой восьмерки. Это нервирует?

– Да, неприятно, когда мы иногда вылетаем из зоны плей‑офф. Переживаем, пытаемся что‑то улучшить. Но эти мысли нас не покидают.

Мы провели уже 26 матчей. Все‑таки это немало. Пытаемся что‑то изменить.

Все‑таки надо забираться повыше, чтобы была какая‑то подушка безопасности. И об очках чтобы вообще не думать, – сказал защитник СКА Александр Никишин.