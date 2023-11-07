Куинн Хьюз, Тэлбот и Мактавиш – звезды минувшей недели в НХЛ

Куинн Хьюз, Кэм Тэлбот и Мэйсон Мактавиш – звезды минувшей недели в НХЛ.

Лига подвела итоги минувшей игровой недели (с 30 октября по 5 ноября).

Третья звезда – форвард « » , набравший 5 (3+2) очков в 3 играх, в том числе поучаствовав в победных шайбах «Дакс» во всех этих играх.

Вторая звезда – вратарь «Лос-Анджелеса» , одержавший 3 победы в 3 играх при 77 отраженных бросках из 80 (96,3%) и коэффициенте надежности 1,00.

Первая звезда – защитник « » с 8 (1+7) баллами в 3 играх. В матче с «Сан-Хосе» (10:1) он набрал 5 очков – второй случай в истории «Кэнакс» для игроков его амплуа.