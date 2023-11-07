Куинн Хьюз, Тэлбот и Мактавиш – звезды минувшей недели в НХЛ

Теги рейтинги Ванкувер Анахайм НХЛ Кэм Тэлбот Куинн Хьюз Мэйсон Мактавиш Хоккей

Куинн Хьюз, Кэм Тэлбот и Мэйсон Мактавиш – звезды минувшей недели в НХЛ.

Лига подвела итоги минувшей игровой недели (с 30 октября по 5 ноября).

Третья звезда – форвард «Анахайма» Мэйсон Мактавиш, набравший 5 (3+2) очков в 3 играх, в том числе поучаствовав в победных шайбах «Дакс» во всех этих играх.

Вторая звезда – вратарь «Лос-Анджелеса» Кэм Тэлбот, одержавший 3 победы в 3 играх при 77 отраженных бросках из 80 (96,3%) и коэффициенте надежности 1,00. 

Первая звезда – защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз с 8 (1+7) баллами в 3 играх. В матче с «Сан-Хосе» (10:1) он набрал 5 очков – второй случай в истории «Кэнакс» для игроков его амплуа.

1 комментарий

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Dimash Balatayev
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