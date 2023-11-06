Кравец о Гераськине: «Нельзя удаляться в таких ситуациях. Не верю, что Игорь мог ударить соперника ногой. В «Авангарде» нет таких хоккеистов»

Михаил Кравец прокомментировал победу над минским «Динамо».

«Авангард» выиграл со счетом 4:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата .

– Трудная игра, менялся счет в разные стороны.

Благодарен ребятам за то, что отработали на 200%. В тяжелых ситуациях проявили и характер, и мастерство, и мужество. Играли всей командой, друг на друга.

Рад, что вернули своеобразный должок минскому « ». Сейчас надо немного отдохнуть и подготовиться к ЦСКА.

В овертайме, заменяя вратаря четвертым полевым, всегда верю в ребят, хочу, чтобы они играли в хоккей, пытались выиграть, а не отбрасывались и играли на ничью.

Считаю, что в игре «5 на 5» была проблема, но в третьем периоде мы добавили в этом компоненте. «Динамо» прилично играет, поэтому сдержать натиск не так просто.

– Большой штраф ?

– Надо посмотреть этот момент еще раз.

Конечно, в таких ситуациях удаляться нельзя, но я не верю, что Игорь мог ударить ногой соперника. У нас в команде нет таких хоккеистов, – сказал главный тренер « » .