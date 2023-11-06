Кравец о Гераськине: «Нельзя удаляться в таких ситуациях. Не верю, что Игорь мог ударить соперника ногой. В «Авангарде» нет таких хоккеистов»
Михаил Кравец прокомментировал победу над минским «Динамо».
«Авангард» выиграл со счетом 4:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Трудная игра, менялся счет в разные стороны.
Благодарен ребятам за то, что отработали на 200%. В тяжелых ситуациях проявили и характер, и мастерство, и мужество. Играли всей командой, друг на друга.
Рад, что вернули своеобразный должок минскому «Динамо». Сейчас надо немного отдохнуть и подготовиться к ЦСКА.
В овертайме, заменяя вратаря четвертым полевым, всегда верю в ребят, хочу, чтобы они играли в хоккей, пытались выиграть, а не отбрасывались и играли на ничью.
Считаю, что в игре «5 на 5» была проблема, но в третьем периоде мы добавили в этом компоненте. «Динамо» прилично играет, поэтому сдержать натиск не так просто.
– Большой штраф Игоря Гераськина?
– Надо посмотреть этот момент еще раз.
Конечно, в таких ситуациях удаляться нельзя, но я не верю, что Игорь мог ударить ногой соперника. У нас в команде нет таких хоккеистов, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
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