Кравец о Гераськине: «Нельзя удаляться в таких ситуациях. Не верю, что Игорь мог ударить соперника ногой. В «Авангарде» нет таких хоккеистов»

Теги Авангард видео Динамо Минск КХЛ Михаил Кравец Игорь Гераськин Хоккей

Михаил Кравец прокомментировал победу над минским «Динамо».

«Авангард» выиграл со счетом 4:3 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Трудная игра, менялся счет в разные стороны.

Благодарен ребятам за то, что отработали на 200%. В тяжелых ситуациях проявили и характер, и мастерство, и мужество. Играли всей командой, друг на друга.

Рад, что вернули своеобразный должок минскому «Динамо». Сейчас надо немного отдохнуть и подготовиться к ЦСКА.

В овертайме, заменяя вратаря четвертым полевым, всегда верю в ребят, хочу, чтобы они играли в хоккей, пытались выиграть, а не отбрасывались и играли на ничью. 

Считаю, что в игре «5 на 5» была проблема, но в третьем периоде мы добавили в этом компоненте. «Динамо» прилично играет, поэтому сдержать натиск не так просто.

– Большой штраф Игоря Гераськина?

– Надо посмотреть этот момент еще раз.

Конечно, в таких ситуациях удаляться нельзя, но я не верю, что Игорь мог ударить ногой соперника. У нас в команде нет таких хоккеистов, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
зильбер
повтор как всегда шикарен
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий