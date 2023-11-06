«Авангард» одержал 4-ю победу подряд – во всех матчах играл Мишуров. Команда Кравца – 4-я на Востоке

«Авангард» одержал четвертую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Михаила Кравца обыграла минское «Динамо» (4:3 Б) по буллитам в игре Фонбет чемпионата .

«Ястребы» продлили победную серию до четырех игр. Ранее команда переиграла «Торпедо» (3:2), СКА (5:3) и «Сочи» (3:2 ОТ)

Во всех четырех матчах в воротах «Авангарда» играл .

« » расположился на четвертом месте в таблице Восточной конференции, набрав 35 очков в 27 матчах.