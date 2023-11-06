«Авангард» одержал 4-ю победу подряд – во всех матчах играл Мишуров. Команда Кравца – 4-я на Востоке

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Андрей Мишуров Хоккей

«Авангард» одержал четвертую победу подряд в КХЛ.

Команда тренера Михаила Кравца обыграла минское «Динамо» (4:3 Б) по буллитам в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

«Ястребы» продлили победную серию до четырех игр. Ранее команда переиграла «Торпедо» (3:2), СКА (5:3) и «Сочи» (3:2 ОТ)

Во всех четырех матчах в воротах «Авангарда» играл Андрей Мишуров.

«Авангард» расположился на четвертом месте в таблице Восточной конференции, набрав 35 очков в 27 матчах.

37 комментариев

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sokolok
Это первое звено Авангарда на четвертом месте на Востоке, Кравца там и рядом не было
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Roman Schmidt
молодчики парни,с победой команду!Но играет только первое звено,а где другими звенья г-н ГТ?
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Ыжык
Опять Буше с Ткачевым пол часа отказали?
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Roman Schmidt
Ну Мишуре надо давать играть,да не без грехов,но всё спокойней чем с Демченко.Будет постоянно играть-прийдёт уверенность и стабильность
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VasyaFilkin
Одно звено у нас играет! ладно бы, если бы остальные хотя бы ничейку катали за свой микроматч. Но блин, они же пропускают постоянно, да ещё и привозят пятёры на ровном месте. Привет, Гераськину! К слову, о Гераськине. В прошлом году кто-то мне говорил, что Грицюк не стоит своих денег. Ну вот получите, взяли заместо него Гераськина и что? У него уже матчей 20 без голов. А Грицюк так тихой сапой уже десятку положил. И глупо, глупо было надеяться, что просто очередной талант у нас появится вроде Трикозова и будет забивать.
+4
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Габорик
30 минут Шарипзянов, 27 минут Буше, 22 Ткачев, Спунер и Чистяков. И это с учётом меньшинства, в котором Ткачев и Спунер не играют :)
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За справедливость
а ротенберг ломает свой Ска
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Ron Weasley
Это о чем говорит, то что надо доверять Мишуре. А не ставить дырченко в рамку
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cry
Даёшь 5-ю с ЦСКА!
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sokolok
Ответ VasyaFilkin
Одно звено у нас играет! ладно бы, если бы остальные хотя бы ничейку катали за свой микроматч. Но блин, они же пропускают постоянно, да ещё и привозят пятёры на ровном месте. Привет, Гераськину! К слову, о Гераськине. В прошлом году кто-то мне говорил, что Грицюк не стоит своих денег. Ну вот получите, взяли заместо него Гераськина и что? У него уже матчей 20 без голов. А Грицюк так тихой сапой уже десятку положил. И глупо, глупо было надеяться, что просто очередной талант у нас появится вроде Трикозова и будет забивать.
А вот знаешь, в Гераськина я верю, и в Николишина есть вера, но блин, тренер нужен, и наверное, ген менеджер тоже...
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Adrenaline Z
молодцы ребята!!
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Ыжык
А вообще конечно поражает отсутствие скорости. У нас единственный игрок, который не проигрывает сопернику это Мартынов. Все остальные даже защитникам проигрывают. Где быстрый венгр, Гераськин, другая молодежь?
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Roman Schmidt
Ответ VasyaFilkin
Одно звено у нас играет! ладно бы, если бы остальные хотя бы ничейку катали за свой микроматч. Но блин, они же пропускают постоянно, да ещё и привозят пятёры на ровном месте. Привет, Гераськину! К слову, о Гераськине. В прошлом году кто-то мне говорил, что Грицюк не стоит своих денег. Ну вот получите, взяли заместо него Гераськина и что? У него уже матчей 20 без голов. А Грицюк так тихой сапой уже десятку положил. И глупо, глупо было надеяться, что просто очередной талант у нас появится вроде Трикозова и будет забивать.
Грицюк-иуда бабаевский,на такие деньги он не наиграл на его питерскую з/п.Про Гераськина-да,другие ожидания были,но очень многое зависит от тренера
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Максим Викторович
Товарища по фамилии Гераськин, который подставил под удар всю команду в целом в начале третьего периода, надо сурово наказывать за наиглупейшее удаление. Гераськин бы так забивал, как удалялся не по делу! Толку особого и нет, попадание в перекладину в заключительном периоде не в счет.
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Серёга
Ответ sokolok
Это первое звено Авангарда на четвертом месте на Востоке, Кравца там и рядом не было
Лучший...🤣
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Ilya Ilya
Ответ VasyaFilkin
Одно звено у нас играет! ладно бы, если бы остальные хотя бы ничейку катали за свой микроматч. Но блин, они же пропускают постоянно, да ещё и привозят пятёры на ровном месте. Привет, Гераськину! К слову, о Гераськине. В прошлом году кто-то мне говорил, что Грицюк не стоит своих денег. Ну вот получите, взяли заместо него Гераськина и что? У него уже матчей 20 без голов. А Грицюк так тихой сапой уже десятку положил. И глупо, глупо было надеяться, что просто очередной талант у нас появится вроде Трикозова и будет забивать.
Если бы посмотрел матч, то от второго звена и штанга была , + моментище в овертайме, да и так игроки создавали
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VasyaFilkin
Ответ Саша
Эм Проскуряков?Мишуров норм играет
Проскуряков - номер 1, это очевидно. С ним Курьянов угадал, но он сломался
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Ыжык
Ответ Саша
ну сегодня просто спад был
Дык я не по одному матчу сужу.
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Саша
Ответ VasyaFilkin
Одно звено у нас играет! ладно бы, если бы остальные хотя бы ничейку катали за свой микроматч. Но блин, они же пропускают постоянно, да ещё и привозят пятёры на ровном месте. Привет, Гераськину! К слову, о Гераськине. В прошлом году кто-то мне говорил, что Грицюк не стоит своих денег. Ну вот получите, взяли заместо него Гераськина и что? У него уже матчей 20 без голов. А Грицюк так тихой сапой уже десятку положил. И глупо, глупо было надеяться, что просто очередной талант у нас появится вроде Трикозова и будет забивать.
ну да надо было все таки переплачивать грицюку тут сыглы.
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Саша
Ответ VasyaFilkin
Проскуряков - номер 1, это очевидно. С ним Курьянов угадал, но он сломался
ну да когда основной вратарь ломается это потеря в качестве но Мишуров плюс минус норм играет в чем проблема?
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Ыжык
Ответ VasyaFilkin
Да ни фига он не спокойнее. Он вообще ничего не ловит, даже то, что в ловушку летит (см. третий гол сегодня). Его единственный плюс - он хорошо перемещается. Но часто опять-таки, как и Демченко уезжает с ворот не пойми куда, штангу защищать при броске. Например, с Сочами мы пропустили первый гол, там Мишуров закрывал штангу в моменте броска, соответственно половина ворот была открыта и несильный бросок залетел в итоге. С теми же сочами и во втором голе его вина есть: надо было выкатиться на игрока, который в зоне стоял, показать контакт, тогда гол бы не засчитали. И вот это даже Демченатор сделал бы, это опыт элементарный
Демчинатор напропускал бы 5 штук гораздо раньше. Проблема мишурова в отсутствии опыта. Кравец, вместо того что бы насиловать Демченко в прошлом году, должен был давать играть мишурову. Сейчас мы пожинаем плоды его недальновидности. К по мы будем иметь полуживых Буше и Ткачева и неготовые нижние звенья.
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Иван Голинько
Ответ VasyaFilkin
Да ни фига он не спокойнее. Он вообще ничего не ловит, даже то, что в ловушку летит (см. третий гол сегодня). Его единственный плюс - он хорошо перемещается. Но часто опять-таки, как и Демченко уезжает с ворот не пойми куда, штангу защищать при броске. Например, с Сочами мы пропустили первый гол, там Мишуров закрывал штангу в моменте броска, соответственно половина ворот была открыта и несильный бросок залетел в итоге. С теми же сочами и во втором голе его вина есть: надо было выкатиться на игрока, который в зоне стоял, показать контакт, тогда гол бы не засчитали. И вот это даже Демченатор сделал бы, это опыт элементарный
и это если бы он к штанге перемещался, а он едет дальше, и дальний угол постоянно оставляет (также, как и Вася), неужели их этому звягин учит...
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Саша
Ответ Roman Schmidt
Кравец Володю не развил,просто у Ткачева больше свободы действий чем при Бобе
не говоря уже о том что как я помню Ткачев при бобе не играл,так что к чему ты его приплел хз.
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Саша
Ответ Roman Schmidt
Кравец Володю не развил,просто у Ткачева больше свободы действий чем при Бобе
ну и?Разве это не тренерская заслуга?
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Roman Schmidt
Ответ Саша
а кто развил того же Ткачёва так что у него больше очка за игру.Уж не Кравец ли.Помниться когда у Ткачёва был контракт в 75 млн когда только переходил,все однозначно говорили что переплатили а сейчас что?Он лучший не считая голдобина.
Кравец Володю не развил,просто у Ткачева больше свободы действий чем при Бобе
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