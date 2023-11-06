Жамнов о победе над СКА с шайбой на 59:59: «Есть мысль о овертайме, но присутствует и доля чуда о голе. «Спартак» не старался играть на удержание»

Алексей Жамнов поделился эмоциями после победы над СКА.

« » одержал победу со счетом 3:2, забив решающий гол на последней секунде третьего периода.

«Победный гол в конце матча – не закономерность. Я много раз говорил, что игра длится все 60 минут, и все может произойти за это время.

Мы не старались играть на удержание, старались выиграть. Такие голы – редкость, но они случаются.

Выиграли вбрасывание и нанесли бросок, который вратарь не видел.

Когда остается 5-10 секунд до конца основного времени при равном счете, то в подсознании есть мысль о овертайме, но присутствует и доля чуда о голе. Не знаю, была ли у меня в голове мысль об этом голе

Много нереализованных моментов при большинстве – накопилась усталость, все четыре матча дома были тяжелыми. Принимали неправильные решения, это сказалось.

Спорт – непредсказуемая вещь. Мы постоянно работаем над большинством, меньшинством. Будем улучшать эти компоненты.

Сейчас у нас есть два дня без игр, ребята отдохнут, побудут со своими семьями. Ребята знают, как правильно отдыхать и готовиться к матчам», – сказал главный тренер «Спартака» .