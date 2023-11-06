Жамнов о победе над СКА с шайбой на 59:59: «Есть мысль о овертайме, но присутствует и доля чуда о голе. «Спартак» не старался играть на удержание»

Теги СКА Спартак Алексей Жамнов КХЛ Р-Спорт Хоккей

Алексей Жамнов поделился эмоциями после победы над СКА.

«Спартак» одержал победу со счетом 3:2, забив решающий гол на последней секунде третьего периода.

«Победный гол в конце матча – не закономерность. Я много раз говорил, что игра длится все 60 минут, и все может произойти за это время.

Мы не старались играть на удержание, старались выиграть. Такие голы – редкость, но они случаются.

Выиграли вбрасывание и нанесли бросок, который вратарь не видел.

Когда остается 5-10 секунд до конца основного времени при равном счете, то в подсознании есть мысль о овертайме, но присутствует и доля чуда о голе. Не знаю, была ли у меня в голове мысль об этом голе

Много нереализованных моментов при большинстве – накопилась усталость, все четыре матча дома были тяжелыми. Принимали неправильные решения, это сказалось.

Спорт – непредсказуемая вещь. Мы постоянно работаем над большинством, меньшинством. Будем улучшать эти компоненты.

Сейчас у нас есть два дня без игр, ребята отдохнут, побудут со своими семьями. Ребята знают, как правильно отдыхать и готовиться к матчам», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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8 комментариев

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Rio de Janeiro
Прибавилось симпатии к Жамнову после его нетипично суперадекватной реакции на обидное поражение от Сочи с несправедливо засчитанным голом южан, а как мы знаем закон, что если где-то убыло, значит в другом месте непременно прибыло и круто что удача вернулась именно в таком важнейшем, принципиальном матче со СКА.Реакция Алексея Юрьевича на гол Беляева бесценна, всем советую пересмотреть😌
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Экспертный диван
Тренер!!!!
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hardy33
Позвольте добавить чуть душноты - ОБ овертайме😁 Ну а Спартак красавцы, первое звено космос, настоящая химия, русский газ в деле🦾
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Огюст
Жамнов , спасибо вашим игрокам, что так серьёзно и профи с пониманием отнеслись к последнему победному вбрасыванию в игре -молодцы !
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Британский шпион
Заклятые, ну вы даете, конечно, у вас подобралась в этом году крутая команда! Раньше на дерби даже не интересно было ходить, а в этом году прям 3/4 матча пока огонь и одно у нас уже вырвали, да еще и в топе идете, тем интереснее будет гоняться за вами по таблице, а возможно и в плей-офф сразимся. ГМП играют так, что даже мне, армейцу, завидно и одновременно любопытно смотреть на их игру, и ведь не сказать, что суперзвезд каких-то (на бумаге) в звене собрали. Короче, с еще большим нетерпением жду следующего дерби)
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стрёмный сайт
Безоговорочно поздравляю с победой! Большие молодцы! Просто супер ощущения! Но одна загадка мне не даёт покоя: что со льдом в Мегаспорте? Ну это же какое-то мучение для техничных игроков! Все скорости тормозит, шайба постоянно дробит и скачет! Просто больно смотреть! Что там случилось с ледоварами? Уже который раз бросается в глаза в последнее время.
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Серёжа Новиков
Как это не играть на удержание тогда, когда всю игру проигрывали?
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dedushka
Кажется, впервые со времен Николая Карпова и Бориса Кулагина у Спартака появился настоящий ТРЕНЕР.
Я бесконечно уважаю пана Милоша, но он - в первую очередь мотиватор. А тренер - это другое, это сложнее. Конечно, глобальные выводы делать рано, но пока Жамнов просто монстр. Тьфу через плечо три раза...
P.S. Лицо Ротенберга после гола Беляева - бесценно)))
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