Козлов о 3:4 от «Нефтехимика»: «Слабое начало «Салавата» – ребятам тяжело находить ресурсы и вытаскивать из себя. Не можем играть на 80%»

Виктор Козлов объяснил поражение от «Нефтехимика».

« » проиграл со счетом 3:4 в матче Фонбет чемпионата .

– Очень слабое начало с нашей стороны. Дали сопернику почувствовать, что можно с нами играть.

По движению было видно, что тяжело вкатывались. Тяжело ловили ритм игры. Большинство в начале не забили. Это все наслаивалось.

Потом, как только перестали терять шайбу при входе в зону, как только входили в глубину, переходили в позиционные атаки, появился ритм игры. Ребята почувствовали игру.

Плюс, что проявили характер. Могли взять одно очко, но как есть, так есть. Делаем выводы. Это очень хороший для нас урок.

Мы не можем играть на 80 процентов. Должны на каждый матч выходить, как на предыдущий, со стопроцентной отдачей и желанием.

Без разницы, какое расписание, устали или нет. Это нужно делать.

– В концовке сминали соперника. Могло ли быть, что недооценили его?

– Бывают такие игры. Расписание и ритм чемпионата новые для нас. У нас серии матчей, когда 4-5 игр проводим через день.

Это психологическая и эмоциональная составляющие, тяжело ребятам находить ресурсы и вытаскивать из себя. Но это нужно делать.

Такой чемпионат, и мы должны держать уровень. Мы знали, что « » сейчас хорошо играет.

Вратарь у них горячий, ловит, тащит команду. Они хорошо играют в обороне, откатываются, ждут своих моментов. Они их удачно реализовали.

Больше было того, что они воспользовались нашими ошибками, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» .