Пачиоретти приступил к тренировкам на льду. Когда форвард дебютирует за «Вашингтон» – пока неизвестно
Макс Пачиоретти приступил к тренировкам на льду.
Когда 35-летний нападающий сможет дебютировать за «Вашингтон» – пока неизвестно.
«Я думаю, что до этого он катался по крайней мере один раз, но уже давно. Есть и положительные моменты. Он достиг определенного прогресса, но впереди еще долгий путь», – сказал главный тренер команды Спенсер Карбери.
В межсезонье «Кэпиталс» подписали контракт с форвардом на один сезон с зарплатой 2 миллиона плюс 2 миллиона бонусами за количество сыгранных матчей.
Американец пропустил почти весь минувший сезон из-за травмы ахилла. Он провел только 5 игр за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 3 (3+0) очка.
Другие травмированные игроки «столичных» – защитник Джоэл Эдмундсон и форвард Ник Дауд – тоже катаются индивидуально. Графика их возвращения в состав пока что нет.
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