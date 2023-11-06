Пачиоретти приступил к тренировкам на льду. Когда форвард дебютирует за «Вашингтон» – пока неизвестно

Макс Пачиоретти приступил к тренировкам на льду.

Когда 35-летний нападающий сможет дебютировать за « » – пока неизвестно.

«Я думаю, что до этого он катался по крайней мере один раз, но уже давно. Есть и положительные моменты. Он достиг определенного прогресса, но впереди еще долгий путь», – сказал главный тренер команды Спенсер Карбери.

В межсезонье «Кэпиталс» подписали контракт с форвардом на один сезон с зарплатой 2 миллиона плюс 2 миллиона бонусами за количество сыгранных матчей.

Американец пропустил почти весь минувший сезон из-за травмы ахилла. Он провел только 5 игр за «Каролину» в регулярном чемпионате и набрал 3 (3+0) очка.

Другие травмированные игроки «столичных» – защитник Джоэл Эдмундсон и форвард – тоже катаются индивидуально. Графика их возвращения в состав пока что нет.