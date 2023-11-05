Джозефс о «Ладе»: «Сложно выбрать один нюанс нашей системы. Нужно доказывать всем, что мы можем играть – болельщики и СМИ верят в сильнейших»

Трой Джозефс объяснил сильные стороны в игре «Лады».

« » обыграла ЦСКА (4:3) в матче чемпионата .

«Когда мы вышли вперед, то старались играть еще лучше, потому что знаем, что ЦСКА никогда не сдается.

Мы старались играть с такой же уверенностью, как в первом периоде, но из-за игры от обороны все же позволили сопернику вернуться в игру.

Тем не менее мы рады победе, ребята проделали большую работу, в том числе и блокировали шайбы.

Нам нужно доказывать всем, что мы можем играть, так как болельщики и СМИ верят в сильнейших.

Стараемся использовать возможности в атаке плюс у нас хорошая бригада вратарей.

Сложно выбрать один какой-то нюанс по поводу нашей системы игры, поэтому скажу, что стараемся показывать командный хоккей и поддерживать друг друга на льду.

Мы также пытаемся оказывать давление на соперника, во многих матчах мы действовали больше сзади – пятеро в средней зоне.

Это обычно ломает в атаке игру соперника, которому остается делать лишний пас, чтобы попасть в зону атаки.

Стараемся создать трудности сопернику в плане первого паса», – сказал нападающий «Лады» .