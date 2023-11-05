Браташ о двух победах над ЦСКА в сезоне: «Никакого секрета нет, «Ладе» просто повезло»

Олег Браташ прокомментировал победу в матче против ЦСКА (4:3).

«Лада» обыграла московский клуб во второй раз в сезоне.

«Игра разделилась на до 4:0 и после. До 4:0 у нас все получалось лучше, но во второй половине пришлось удерживать добытое преимущество. Как мы играли с первой минуты, то ничего не меняли, действовали на контратаках.

Никакого секрета в победах над ЦСКА нет, просто повезло нам. На каждую игру у нас есть задание, иногда его получается выполнять лучше, иногда хуже. А иногда вообще не получается», – сказал главный тренер «Лады» .

«Лада» обыграла ЦСКА и вновь возглавила таблицу Востока. Команда Браташа выиграла 5 из 6 последних матчей