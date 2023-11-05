Браташ о двух победах над ЦСКА в сезоне: «Никакого секрета нет, «Ладе» просто повезло»

Теги ЦСКА Лада Олег Браташ КХЛ Хоккей

Олег Браташ прокомментировал победу в матче против ЦСКА (4:3).

«Лада» обыграла московский клуб во второй раз в сезоне.

«Игра разделилась на до 4:0 и после. До 4:0 у нас все получалось лучше, но во второй половине пришлось удерживать добытое преимущество. Как мы играли с первой минуты, то ничего не меняли, действовали на контратаках.

Никакого секрета в победах над ЦСКА нет, просто повезло нам. На каждую игру у нас есть задание, иногда его получается выполнять лучше, иногда хуже. А иногда вообще не получается», – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.

«Лада» обыграла ЦСКА и вновь возглавила таблицу Востока. Команда Браташа выиграла 5 из 6 последних матчей

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3 комментария

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Везение просто так не приходит. Труды и пот
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Zimmerman
Ну ничего, вот будут у вас самолетные ноги или начнут убивать игроков на льду, тогда и посмотрим, как заговорите)
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Ебздрогыч
В колхозе опытную доярку спрашивают:
- Как же ты, МарьИванна, ты ведь на доске почёта была, ты ведь в область ездила за грамотой, как же ты стала валютной проституткой?!
- Да что там говорить.. просто повезло.
+1
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