Федоров после 3:4 от «Лады»: «Давно наступило время посмотреть на себя в зеркало. Беспокоит наше психологическое состояние»

Теги ЦСКА Лада Сергей Федоров КХЛ Хоккей

Сергей Федоров подвел итоги матча против «Лады» (3:4).

«Лада» продемонстрировала суперскорость и владение шайбой, наша команда не показала тех же скоростей. В этом мы проиграли, счет в первом периоде мог быть больше.

Мы понимаем причину, за болельщиков обидно. Показали только полторы игры. Давно наступило время посмотреть на себя в зеркало, но в этот раз у нас немного времени, чтобы исправить ситуацию. Меня беспокоит наше психологическое состояние.

Я бы не сказал, что «Ладе» повезло в обоих матчах с нами. У них организованная команда», – сказал главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.

ЦСКА перебросал «Ладу» 41:22, но проиграл 3:4

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1 комментарий

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Смотрят в зеркало, а там Лада
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