Заварухин перед играми с ЦСКА и СКА: «Трактор» будет играть в свой хоккей. Будем разбирать, искать слабые и сильные стороны»

Теги ЦСКА СКА Трактор Алексей Заварухин КХЛ Адмирал Хоккей

Алексей Заварухин прокомментировал победу над «Адмиралом».

«Трактор» выиграл со счетом 6:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Хорошая игра с нашей стороны. Пришло много болельщиков. Мы играем в тот хоккей, в который хотим играть.

Порадовали болельщиков, забили шесть голов – все довольны. Ребята получают удовольствие вместе с нами. Порадовали полную арену.

– Вы были игроком, капитаном, а сегодня стали главным тренером «Трактора». Что чувствуете?

– Пока еще не осознал. Назначение неожиданное, как и назначение на роль исполняющего обязанности.

Сейчас все переварим и обдумаем. Очень много работы.

Ребятам и тренерскому штабу нужно продолжать работать в том же ключе. Спасибо за поздравления.

– Впереди матчи против армейских команд из Москвы и Санкт-Петербурга. Чего опасаетесь?

– Мы будем играть в свой хоккей. Будем разбирать соперников, искать слабые и сильные стороны.

Мы хотим играть в хоккей, в который мы сейчас играем, который приносит нам результат, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.

4 комментария

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Алексей Табашников
с назначением!!!! побед и успехов
+9
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oberkorn
Не ошибитесь с самолетными ногами и плохим льдом. И вломите ска по полной. Кучерявого шарлатана пора убирать от кормушки.
+1
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Александр Василич
Ответ oberkorn
Не ошибитесь с самолетными ногами и плохим льдом. И вломите ска по полной. Кучерявого шарлатана пора убирать от кормушки.
Не пора) Пусть будет еще лет 10) все только рады.
+1
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Ильдар Магафуров
с победой, впереди у нас тяжёлые игры.вперед "трактор"
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