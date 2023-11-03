Заварухин перед играми с ЦСКА и СКА: «Трактор» будет играть в свой хоккей. Будем разбирать, искать слабые и сильные стороны»
Алексей Заварухин прокомментировал победу над «Адмиралом».
«Трактор» выиграл со счетом 6:1 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Хорошая игра с нашей стороны. Пришло много болельщиков. Мы играем в тот хоккей, в который хотим играть.
Порадовали болельщиков, забили шесть голов – все довольны. Ребята получают удовольствие вместе с нами. Порадовали полную арену.
– Вы были игроком, капитаном, а сегодня стали главным тренером «Трактора». Что чувствуете?
– Пока еще не осознал. Назначение неожиданное, как и назначение на роль исполняющего обязанности.
Сейчас все переварим и обдумаем. Очень много работы.
Ребятам и тренерскому штабу нужно продолжать работать в том же ключе. Спасибо за поздравления.
– Впереди матчи против армейских команд из Москвы и Санкт-Петербурга. Чего опасаетесь?
– Мы будем играть в свой хоккей. Будем разбирать соперников, искать слабые и сильные стороны.
Мы хотим играть в хоккей, в который мы сейчас играем, который приносит нам результат, – сказал главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин.
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