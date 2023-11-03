Заварухин перед играми с ЦСКА и СКА: «Трактор» будет играть в свой хоккей. Будем разбирать, искать слабые и сильные стороны»

Алексей Заварухин прокомментировал победу над «Адмиралом».

«Трактор» выиграл со счетом 6:1 в матче Фонбет чемпионата .

– Хорошая игра с нашей стороны. Пришло много болельщиков. Мы играем в тот хоккей, в который хотим играть.

Порадовали болельщиков, забили шесть голов – все довольны. Ребята получают удовольствие вместе с нами. Порадовали полную арену.

– Вы были игроком, капитаном, а сегодня стали главным тренером «Трактора». Что чувствуете?

– Пока еще не осознал. Назначение неожиданное, как и назначение на роль исполняющего обязанности.

Сейчас все переварим и обдумаем. Очень много работы.

Ребятам и тренерскому штабу нужно продолжать работать в том же ключе. Спасибо за поздравления.

– Впереди матчи против армейских команд из Москвы и Санкт-Петербурга. Чего опасаетесь?

– Мы будем играть в свой хоккей. Будем разбирать соперников, искать слабые и сильные стороны.

Мы хотим играть в хоккей, в который мы сейчас играем, который приносит нам результат, – сказал главный тренер « » .