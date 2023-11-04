«Торонто» поместил Лильегрена в долгосрочный список травмированных. Защитник врезался в борт после подножки от Маршанда

«Торонто» поместил Тимоти Лильегрена в долгосрочный список травмированных.

Защитник получил повреждение нижней части тела в матче против « » (2:3 Б).

покинул площадку в конце первого периода после того, как врезался в борт, получив подножку от нападающего «Брюинс» . Форвард не был удален за свои действия.

В нынешнем сезоне на счету защитника « » 1 передача в 10 матчах при показателе полезности «минус 1».