«Торонто» поместил Лильегрена в долгосрочный список травмированных. Защитник врезался в борт после подножки от Маршанда
«Торонто» поместил Тимоти Лильегрена в долгосрочный список травмированных.
Защитник получил повреждение нижней части тела в матче против «Бостона» (2:3 Б).
Тимоти Лильегрен покинул площадку в конце первого периода после того, как врезался в борт, получив подножку от нападающего «Брюинс» Брэда Маршанда. Форвард не был удален за свои действия.
В нынешнем сезоне на счету защитника «Торонто» 1 передача в 10 матчах при показателе полезности «минус 1».
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