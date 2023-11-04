«Торонто» поместил Лильегрена в долгосрочный список травмированных. Защитник врезался в борт после подножки от Маршанда

Теги травмы Торонто Бостон НХЛ Брэд Маршанд Тимоти Лильегрен Хоккей

«Торонто» поместил Тимоти Лильегрена в долгосрочный список травмированных.

Защитник получил повреждение нижней части тела в матче против «Бостона» (2:3 Б).

Тимоти Лильегрен покинул площадку в конце первого периода после того, как врезался в борт, получив подножку от нападающего «Брюинс» Брэда Маршанда. Форвард не был удален за свои действия. 

В нынешнем сезоне на счету защитника «Торонто» 1 передача в 10 матчах при показателе полезности «минус 1».

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