«Вашингтон» стал 15-м клубом в истории НХЛ, выигравшим 1000 домашних матчей
«Вашингтон» одержал 1000-ю домашнюю победу в НХЛ.
Сегодня «Кэпиталс» дома обыграли «Коламбус» (2:1) в матче НХЛ.
Эта победа стала для команды 1000-й в домашних играх регулярного чемпионата.
«Вашингтон» стал 15-й командой в истории НХЛ, выигравшей 1000 домашних матчей.
Ранее это удалось «Рейнджерс», «Чикаго», «Лос-Анджелесу», «Айлендерс», «Далласу», «Детройту», «Питтсбургу», «Сент-Луису», «Баффало», «Калгари», «Торонто», «Бостону», «Филадельфии» и «Монреалю».
«Кэпиталс» достигли отметки в 1000 побед в своей 1904-й домашней игре.
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