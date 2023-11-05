«Вашингтон» стал 15-м клубом в истории НХЛ, выигравшим 1000 домашних матчей

«Вашингтон» одержал 1000-ю домашнюю победу в НХЛ.

Сегодня «Кэпиталс» дома обыграли «Коламбус» (2:1) в матче .

Эта победа стала для команды 1000-й в домашних играх регулярного чемпионата.

« » стал 15-й командой в истории НХЛ, выигравшей 1000 домашних матчей.

Ранее это удалось « », « », « », « », « », «Детройту», «Питтсбургу», «Сент-Луису», «Баффало», «Калгари», «Торонто», «Бостону», «Филадельфии» и «Монреалю».

«Кэпиталс» достигли отметки в 1000 побед в своей 1904-й домашней игре.