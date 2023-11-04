Где смотреть Металлург Мг – Ак Барс, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 11 ноября
В субботу, 11 ноября, сыграют Металлург Мг и Ак Барс в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Арена-Металлург».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Кинопоиск HD.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Металлург Мг – Ак Барс
- Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.
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