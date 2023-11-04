Где смотреть Динамо Минск – Динамо, во сколько прямая трансляция матча, КХЛ — Континентальная хоккейная лига 12 ноября
В воскресенье, 12 ноября, сыграют Динамо Минск и Динамо в рамках КХЛ – Континентальной Хоккейной Лиги.
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- Игра пройдет на стадионе «Минск-Арена».
- Встречу будут в прямом эфире показывать каналы KHL, KHL Prime и сервис Кинопоиск HD.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Динамо Минск – Динамо
- Начало матча запланировано на 17:10 по московскому времени.
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