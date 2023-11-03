Кучеров переведен в третье звено «Тампы» – к Сирелли и Барре-Буле. Форвард провел две игры без очков при полезности «минус 3»

Никита Кучеров тренировался в третьем звене «Тампы».

Российский нападающий провел тренировочное занятие в сочетании вместе с и .

В первой тройке нападения катались , и Мики Эйссимонт.

Во втором звене тренировались , Ник Пол и Конор Шири.

Кучеров набрал 11 (6+5) очков в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард не отметился результативными действиями при полезности «минус 3» в двух последних играх, которые «Тампа» проиграла «Сиэтлу» (3:4 ОТ) и «Коламбусу» (2:4).