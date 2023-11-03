Кучеров переведен в третье звено «Тампы» – к Сирелли и Барре-Буле. Форвард провел две игры без очков при полезности «минус 3»
Никита Кучеров тренировался в третьем звене «Тампы».
Российский нападающий провел тренировочное занятие в сочетании вместе с Энтони Сирелли и Алексом Барре-Буле.
В первой тройке нападения катались Брэндон Хэйгл, Брэйден Пойнт и Мики Эйссимонт.
Во втором звене тренировались Стивен Стэмкос, Ник Пол и Конор Шири.
Кучеров набрал 11 (6+5) очков в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Форвард не отметился результативными действиями при полезности «минус 3» в двух последних играх, которые «Тампа» проиграла «Сиэтлу» (3:4 ОТ) и «Коламбусу» (2:4).
Я не знаю, что с ним, но последние матчи плохие были от него.