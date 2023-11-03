Кучеров переведен в третье звено «Тампы» – к Сирелли и Барре-Буле. Форвард провел две игры без очков при полезности «минус 3»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Стивен Стэмкос Никита Кучеров Брэйден Пойнт Ник Пол Конор Шири Энтони Сирелли Брэндон Хэйгл Алекс Барре-Буле Мики Эйссимонт Хоккей

Никита Кучеров тренировался в третьем звене «Тампы».

Российский нападающий провел тренировочное занятие в сочетании вместе с Энтони Сирелли и Алексом Барре-Буле.

В первой тройке нападения катались Брэндон Хэйгл, Брэйден Пойнт и Мики Эйссимонт.

Во втором звене тренировались Стивен Стэмкос, Ник Пол и Конор Шири.

Кучеров набрал 11 (6+5) очков в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Форвард не отметился результативными действиями при полезности «минус 3» в двух последних играх, которые «Тампа» проиграла «Сиэтлу» (3:4 ОТ) и «Коламбусу» (2:4).

7 комментариев

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Павел Сергеевич
Т.е. по мнению тренера, перевод лучшего бомбардира в 3-е звено поможет ему повысить результативность? Хотя, вполне допускаю, что это было просто экспериментальное сочетание на тренировке
+11
-5
+6
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pizzatcarizza
Ответ Splin
уже устал? не рановато ли
Это наиболее логичный вывод как мне кажется
Я не знаю, что с ним, но последние матчи плохие были от него.
+2
0
+2
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