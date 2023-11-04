ВХЛ. «Русская классика». «Югра» и АКМ сыграют на открытом воздухе, ожидается 5 тысяч зрителей

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«Югра» и АКМ сыграют на открытом воздухе в Русской классике ВХЛ.

Впервые после четырехлетнего перерыва состоится «Русская классика ВХЛ».

Матч на открытом воздухе пройдет в Ханты-Мансийске на стадионе «Югра-Атлетикс». Для зрителей будет открыта одна трибуна, вместимость которой составляет 5 000 зрителей.

Русская классика ВХЛ

«Югра» – АКМ – 11:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

4 комментария

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ЕленаМо
5000 зрителей на открытом воздухе - это сильно!
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Диандерталец
Погодка в Хантах просто шепчет...
+2
0
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Александр Филиппов
я уже почти там. в городе что-то рекламы не видно. хотя можно было и близлежащие города завлечь...
+1
0
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Rodgeras
Хоть бы не позорились.
Скромнее надо собирать на классику. 1000-2000! И деньги отбиты и в прессе напишут.
0
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0
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