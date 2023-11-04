ВХЛ. «Русская классика». «Югра» и АКМ сыграют на открытом воздухе, ожидается 5 тысяч зрителей

«Югра» и АКМ сыграют на открытом воздухе в Русской классике ВХЛ.

Впервые после четырехлетнего перерыва состоится «Русская классика ».

Матч на открытом воздухе пройдет в Ханты-Мансийске на стадионе «Югра-Атлетикс». Для зрителей будет открыта одна трибуна, вместимость которой составляет 5 000 зрителей.

Русская классика ВХЛ

«Югра» – – 11:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.