ВХЛ. «Русская классика». «Югра» и АКМ сыграют на открытом воздухе, ожидается 5 тысяч зрителей
«Югра» и АКМ сыграют на открытом воздухе в Русской классике ВХЛ.
Впервые после четырехлетнего перерыва состоится «Русская классика ВХЛ».
Матч на открытом воздухе пройдет в Ханты-Мансийске на стадионе «Югра-Атлетикс». Для зрителей будет открыта одна трибуна, вместимость которой составляет 5 000 зрителей.
Русская классика ВХЛ
«Югра» – АКМ – 11:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Скромнее надо собирать на классику. 1000-2000! И деньги отбиты и в прессе напишут.